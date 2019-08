“Ecco la piccola Cassia”. Romina Power pubblica la prima foto della nipote: lo scatto è tenerissimo

La notizia era arrivata nei giorni scorsi: Cristel Carrisi è diventata mamma per la seconda volta. La figlia di Al Bano e Romina Power ha portato una ventata di allegria, di gioia, di felicità, in una parola di vita in tutta la famiglia. E subito è partito il tamtam mediatico degli auguri e degli abbracci virtuali. La bambina si chiama Cassia, un nome di origine latina e romana, che rimanda ad un passato glorioso e importante. Come ci auguriamo che sia il suo futuro.

È nata in Croazia, dove la figlia di Romina e Al Bano vice con il marito, Davor Luksic. Che ancora non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Invece la nonna proprio non è riuscita a stare ferma e ha dovuto pubblicare il primo, tenerissimo, scatto della nuova nipote. Già solo la didascalia è qualcosa di struggente: "Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita". E lei lo sa bene cosa significa. E ora non vede l'ora di godersi la nipote.









Cristel Carrisi e Davor Luksic si erano sposati il 3 settembre del 2016, ovviamente in Puglia, nella bellissima e barocca città di Lecce. Il primogenito Kay è nato nel maggio del 2018, e a dare l'annuncio in quella occasione fu nonno Al Bano, durante una puntata di The Voice of Italy 2018: "Sono nonno per la prima volta grazie a mia figlia. Riflettevo che la parola nonno ripete due volte 'no', non capisco perché! È una emozione bellissima invece". È dello scorso anno invece la rivelazione di Cristel sul secondo figlio: "Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kay avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipoti".





Nella foto che ha pubblicato Romina Power, come potete vedere qui sotto, non è mostrato il volto della piccola. La nonna infatti è particolarmente attenta a tematiche come quella della privacy e come era successo già con Kay ha evitato di postare il viso della sua nuova nipotina. Nella foto però c'è una splendida manina, quella di Cassia, che stringe quella della sua mamma. Uno scatto che raccoglie tutto l'amore che solo le madri conoscono.

Visualizza questo post su Instagram Quella manina che la mamma non lascera' per il resto della vita ❤ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 9 Ago 2019 alle ore 9:28 PDT





E tantissimi sono i commenti arrivati direttamente sotto la foto di Romina Power. Tanti auguri, tanti complimenti, tante parole che arrivano da tutto il mondo. E che vanno a riempire un cuore già pieno di amore per la piccola Cassia. Un cuore da nonna, che si gonfia per la seconda volta.

