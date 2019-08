“Stupenda”. Martina Sebastiani di Temptation Island sorprende tutti: curve e bikini sono super

Da Temptation Island al successo su Instagram il passo è veramente breve. E facile, se hai la bellezza di Martina Sebastiani. L’ex di Andrea Dal Corso è infatti qualcosa di unico dal punto di vista estetico e gli scatti che pubblica fanno letteralmente perdere la testa ai suoi followers. Gran parte del suo successo si deve proprio alla relazione con il bel giovane, visto che la loro relazione era iniziata proprio in trasmissione, quando lei era ancora fidanzata.

La coppia era uscita dal programma con l’intenzione di continuare a frequentarsi. Ma come spesso succede in questi casi, l’amore è finito subito tanto che Dal Corso andò a finire anche a Uomini e Donne. Ma per Martina ormai il successo era arrivato e non smette nemmeno oggi di raccogliere consensi e mi piace. Certo, c’è da dire che sa anche come coltivarseli: bikini perfetti, costumi hot, fisico mozzafiato. Giudicate voi. Continua a leggere dopo la foto.









Martina Sebastiani ha raggiunto il successo con Temptation Island, ma pochi sanno che aveva partecipato a Non è la Rai. Lo ha raccontato lei stessa: “Correva l’anno 1993! Volevo fare la cantante. Stasera avevo voglia di condividere con voi questo video. Mi fa sempre sorridere! Ricordo perfettamente che una volta arrivata li pensavo di cantare una canzone mia, quando ho sentito tutti cantare mi sono detta: “Ma come fanno a sapere questa canzone?”, cioè mi ero allenata con mio padre per 1 mese. Lui suonava la chitarra, io cantavo. Nella mia testa quella canzone l’aveva scritta lui per me, a ogni strofa aspettavo di cantare per vedere se gli altri la sapessero… E niente .. avevo 4 anni “. Continua a leggere dopo la foto.





La storia di Martina Sebastiani, però non è fatta solo di successo, foto bellissime, amori e gossip. All’età di 20 anni ha vissuto momenti molto difficili: infatti è rimasta coinvolta in un incidente automobilistico molto grave, in seguito al quale è finita un periodo di coma. Precisamente dieci giorni, ma fu costretta a rimanere in ospedale per sei mesi. Ci mise tre lunghi anni per riprendersi e da quel brutto momento ha deciso di vivere la vita al cento per cento. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Peace of mind! #myk ☺️ Un post condiviso da Martina 🌹 (@martinasebastiani) in data: 8 Ago 2019 alle ore 9:00 PDT





E soprattutto ha deciso di stupire tutti con il suo fisico. “Suprema”, “Spettacolare”, “Tanta roba”, “Che abbondanza!”, “Martina, mamma mia che gnocca spettacolare che sei”, “Ma sei uno splendore”, “Fai sempre le foto da questa angolazione, uno spettacolo”. Martina Sebastiani continua il successo social. Con o senza il suo ex Andrea Dal Corso.

“Ci sono cose più importanti”. Taylor Mega si racconta a cuore aperto: spunta il retroscena sul suo passato