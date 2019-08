Ricordate Juliana Moreira? È tornata più sexy di prima: le sue curve fanno sognare

Ve la ricordate la bellissima modella italo-brasiliana Juliana Moreira? È sparita un po’ dai radar dello spettacolo, ma è sempre molto attiva per quanto riguarda il mondo social. Su Instagram, ad esempio, pubblica sempre scatti bellissimi, di lei e di tutta la sua famiglia. A risaltarne ovviamente sono le sue curve, tutte latinoamericane, mischiate a quel fascino che è proprio di chi nel sangue ha un po’ di Mar Mediterraneo.

La sua carriera era partita in Brasile, a fine anni novanta, per continuare poi come modella. In Italia è arrivata nel 2005, e dopo appena un anno fa il suo esordio nella tv italiana su Canale 5 nella trasmissione di Antonio Ricci “Cultura moderna”. Insieme a Teo Mammucari buca letteralmente lo schermo e così arriva a condurre insieme a Lydie Pages e al Gabibbo, tre speciali di Paperissima per poi venir promossa a conduttrice principale di Paperissima Sprint nella stagione 2008-2009. Continua a leggere dopo la foto.









Juliana Moreira è stata anche conduttrice di Matricole & Meteore insieme a Nicola Savino, Digei Angelo ed al pupazzo Uan, per poi tornare a Paperissima Sprint e nel 2012 partecipare a Colorado – ‘Sto classico. L’ultima volta che l’abbiamo vista era negli speciali della domenica di video divertenti, ma oggi la sua testa è tutta per la famiglia. Dal 2007 è infatti impegnata con Edoardo Stoppa, con cui si è sposata nel novembre 2017. Dal loro amore sono nati due figli, Lua Sophie nel 2011, e il fratellino Sol Gabriel, nel 2016. E il suo profilo Instagram è pieno di loro foto. Continua a leggere dopo la foto.





Ma se a Juliana Moreira le chiedete di allargare la famiglia, lei risponde così: “No, basta! Ci sono quattro bambini a casa, perché i due cani sono come bambini. Basta. E non ditelo ad Edo, che vorrebbe quattro figli… Sono io che dico di no. Facendo il nostro lavoro siamo molto fortunati perché riesci a stare più tempo in determinate situazioni con i tuoi figli, però è comunque impegnativo. Dobbiamo organizzarci”. Ma torniamo un attimo agli scatti roventi che potete vedere qui in basso. Qual è il suo segreto? Continua a leggere dopo la foto.





Juliana Moreira lo svela così: “Sono importanti sia l’alimentazione che gli allenamenti. Dipende da quello che mangi e la qualità di quello che compri. Devi controllare tutto”. Curve roventi, fisico super, con i follower che sembrano proprio gradire: “Strepitosa”, “La natura è in grado di creare cose incredibili… meravigliose…”, “Sei un sogno!”, “Una statua”.

