Barbara D’Urso, posa bollente e fisico super. Ma scatta l’incidente sexy in piscina

Per molti il titolo di regina di Mediaset, finora strettissimo nelle mani di Maria De Filippi, deve cambiare e arrivare in quelle di Barbara D’Urso. Live – Non è la D’Urso, Domenica Live, Domenica Cinque, Pomeriggio Cinque, Grande Fratello, Lo show dei record. E poi le serie tv, Ricomincio da me, Rocco, Noi, Lo Zio d’America. Insomma, Carmelita è quello che potremmo definire un vero top player della televisione italiana.

Amatissima dal pubblico, Barbara D’Urso riesce a superare qualsiasi record: che sia lo share di prima serata o i mi piace su Instagram. Infatti anche nel mondo dei social sta diventando sempre più influente, seguita e desiderata. Le sue foto sono qualcosa di incredibile: il suo fisico è assurdo, le curve generose ed esplosive rendono la conduttrice di Mediaset una vera e propria sex symbol. Anche quando si tratta di finire protagonista di un incidente sexy. Continua a leggere dopo la foto.









“E niente… contro i materassini, la mia lotta è impari. Stavo anche parlando col fenicottero per convincerlo, ma ha deciso lo stesso di buttarmi giù”. Questa la didascalia dell’ultimo video di Barbara D’Urso pubblicato sul suo profilo Instagram (e inserito più in basso in questo nostro articolo). La conduttrice è infatti incontenibile e anche in questo post riesce a unire divertimento, simpatia e una carica sensuale fuori dal comune. Non ci credete? Guardate la sua posa a dir poco bollente proprio un attimo prima di cadere in piscina. Continua a leggere dopo la foto.







Certo anche stavolta non sono mancate critiche, tanto che alcuni followers hanno criticato aspramente, e anche con parole cattive, il video “hot” di Barbara D’Urso: “Ohi ohi!! Che pateticumeeee” si lamenta una ragazza, mentre un’altra dice: “Hai stancato hai rotto le scatole”. Altri vanno sul pesante: “La tua lotta è impari con il tuo cervello”, “Ma legati un sasso ai piedi cosi affondi”, mentre altri usano toni più soft: “Barbara io ti difendo sempre, ma così esageri”. Continua a leggere dopo la foto.





Lo sapete come funziona sui social network: qualsiasi cosa fai, sbagli. E fa bene allora Barbara D’Urso a fregarsene. Lei pensa a divertirsi e a programmare il suo lavoro: “Amici di Twitter non vi lascio: anche la domenica pomeriggio sarò con voi! E tra un po’ il promo in anteprima! Col cuore!”. Così aveva scritto poco tempo fa. Noi non vediamo l’ora che torni l’autunno.

“Ti denuncio!”. Bufera su Carmen Di Pietro: adesso parla il suo toy boy