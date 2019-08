“Non sei più una ragazzina!”. Alba Parietti senza veli: la foto è bollente ma piovono critiche

È finita in prima pagina un po’ ovunque dopo le ultime foto, ma Alba Parietti non sembra aver intenzione di smettere. La showgirl infatti si sta divertendo a tutto spiano nelle sue ricchissime vacanze e non smette di deliziare i followers con scatti incredibilmente hot. Che sia un bikini, un vestito troppo corto, una foto sotto la doccia, in piscina o in mare, l’opinionista televisiva dimostra di essere ancora in grandissima forma nonostante il tempo passi anche per lei.

Ha infatti cinquantotto anni, ma veramente non sembra sentirli. E soprattutto non sembra che il suo corpo li accusi. Ricordate la foto di spalle, sotto la doccia, lato b verso l’obiettivo? Ecco, se non ce l’avete presente la potete trovare più in basso e veramente non crederete che sia il fisico di una persona prossima, ormai, ai sessant’anni. Ma Alba Parietti al suo corpo ci tiene tantissimo: dieta, palestra, massaggi. E ci tiene soprattutto a farlo vedere. Continua a leggere dopo la foto.









Stavolta però Alba Parietti ha superato veramente qualsiasi aspettativa. “Quanti anni hai stasera, quanti anni mi dai bambina?”, scrive nella didascalia del suo ultimo post. La foto è un autoscatto: la showgirl è davanti allo specchio con addosso…. Solo un asciugamano! Per il resto è completamente nuda e sul volto ha quel sorriso da “birichina” che è erotico e seducente al tempo stesso. Certo, non sono mancate le critiche: “fare foto da ragazzine solo per dimostrare un’effimera vanità, ma fai la persona seria che sei grande”, ha scritto ad esempio una follower, seguita da: “Non sei più una ragazzina eh!”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma Alba Parietti fa finta di niente e tira dritto. Tanto da dare dei consigli alle sue fan: “Ragazze mie, visto che cresco nel vostro interesse, mi dimostrate attenzione e mi seguite mi diverte darvi qualche consiglio amorevole. molti uomini fanno un ferale errore, infilano per vanità e curiosità, la loro zampetta nella gabbia del leone che ovviamente se la mangia. Perché sono magari solo un po’ stupidini. Magari se lo studiano per mesi, lo squalo, magari ci mettono impegno, recitano il loro ruolo migliore, poi inadeguati un po’ sfigati vanno a leccarsi le ferite per il braccio divorato dal leone”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma cosa voleva dire Alba Parietti con queste parole, ecco la morale: “Dunque, non affanniamoci a tenere il sorcio … soprattutto se è palese che il sorcio vi/ c tiene solo per vigliaccheria o per sfogare su qualcuno il narcisismo”. Insomma, l’Alba nazionale diventa influencer rosa. Chissà che non possa essere la sua nuova veste per il futuro.

