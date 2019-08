“Sempre più vecchia!”. Caterina Balivo, valanga di critiche per l’ultima foto

Al tempo di internet, di Instagram e dei social network, non puoi essere “solo” conduttrice tv, volto dello spettacolo o ospite in studio. Devi essere anche qualcos’altro, ad esempio devi essere un’influencer. Lo ha capito bene Caterina Balivo, volto storico della Rai, che ha deciso di intraprendere anche questa avventura di imprenditrice digitale, per usare la definizione che ha dato di sé Chiara Ferragni. Non pensate, però. Che sia tutto rose e fiori.

Perché come accade spesso ai vip, ecco scoppiare la nuova polemica. La Balivo stava infatti pubblicando delle cartoline delle sue vacanze a Capri, degli scatti bellissimi in cui il suo corpo risplendeva come non mai, proponendo vestiti, accessori e chi più ne ha più ne metta. Quando, ad un certo punto, qualcosa deve essere andato storto, qualche followers ha iniziato a non vederci più e proprio non è riuscito a trattenersi dal commentare.









"Ciao ho dato un occhiata hai tuoi look (sì, è scritto proprio così nel commento! Ndr) l'anno scorso. Se posso permettermi, troppo pasticciati e gli accostamenti poco eleganti sia nella forma che nei colori. Essendo tu chiaramente mediterranea non devi mai eccedere, ma anzi ammorbidire. L'eleganza è fondamentale!!!!!! Buon lavoro". E questo è solo il primo, sgrammaticato, commento che troviamo sotto la foto di Caterina Balivo, con i soliti leoni da tastiera che hanno iniziato a scriverne di tutti i colori.





La sagra della cattiveria continua così: "Tutto sempre più vecchio: dal tuo viso alle scarpe… Come la tv che fai d'altronde…" con una serie infinita di emoticon a pollice verso. E ancora un altro: "mai prendersi troppo sul serio"? A me sembra che tu ci credi tanto! Forse troppo! Datti meno arie e vedrai che forse e dico forse potresti diventare un po' (ma giusto un po' ) simpatica". Caterina Balivo aveva infatti scritto sulla sua didascalia: "Abbiamo studiato look sobri adatti alla semplicità delle ore 14:00 italiane. Mai prendersi troppo sul serio è l'unica via per sopravvivere!". Ma subito si sono scatenati: "Tesoro adesso piaci sei una donna bellissima ma spessissimo sbagli a vestirti".





Insomma, tra poco Caterina Balivo tornerà in onda con il suo programma Vieni da me in onda su Rai 1 dalle 14.00. E infatti molti followers le scrivono che non vedono l’ora di rivederla in tv. Altri invece non la smettono di sputare odio e rancore. Chissà se la conduttrice farà mai menzione di queste polemiche social.

