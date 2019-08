Federico Fashion Style in lacrime su Instagram: “Vi racconto cosa mi è successo”

Giorni difficili e tristi per Federico Fashion Style, il protagonista della serie cult di Real Time ‘Il salone delle meraviglie’, che si è sfogato direttamente sul suo profilo Instagram. Tramite le sue Stories ha infatti parlato di un furto di cui è stato vittima a Milano. Quello che gli hanno sottratto era veramente importante, non solo per il valore reale, comunque altissimo, ma soprattutto per quello effettivo. Stava facendo colazione prima di andare a lavoro quando è accaduto l’impensabile.

Per chi non lo conoscesse è bene sapere che Federico Lauri, questo il suo nome reale, nel giro di dieci anni è riuscito a creare un vero impero. È partito dalla piccola Anzio, cittadina sul litorale romano, per poi arrivare a Roma, nella centralissima Piazza di Spagna, e poi a Milano. Tra poco lo vedremo anche a Roma Eur e a Napoli, anche se “l’ambizione è arrivare a Dubai”. Ma torniamo a noi e vediamo cosa è successo al nostro parrucchiere preferito. Continua a leggere dopo la foto.









Ecco le sue parole: “Vi voglio parlare di una cosa che mi è accaduta. Stamattina stavo facendo colazione in Corso Como. Vengo accerchiato da due ragazzi marocchini. Io non sono razzista, mi si avvicina uno e mi dice delle cose che non ricordo più bene”. Federico Fashion Style è in lacrime e continua a raccontare così: “E dopo un secondo mi hanno rubato il Rolex. Perché questo stronzi non se ne vanno al Paese loro? Volete sapere la cosa che mi hanno rimanere più male? Era un regalo della Marini, me l’aveva fatto al compleanno. Ci tenevo troppo”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, una vera e propria giornataccia. Anche se sui social si scatenano i fan: “Ma come, dici che non sei razzista poi due secondi dopo dici che devono tornare al loro paese?”. Oppure altri che scrivono: “Ma poverino, piange, e pensare che c’è chi piange tutti i giorni perché non sa cosa dare da mangiare ai propri figli”, “Ma vergognati!”. Insomma, si voleva confessare, si voleva sfogare Federico Fashion Style, e invece è arrivata la mazzata social. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure questo era un periodo abbastanza felice per lui, visto che si sarebbe dovuto sposare con la bella Letizia, la ragazza con cui è fidanzato da oltre dodici anni. Se dovesse invitarvi per le nozze, sapete cosa regalargli: un nuovo orologio Rolex. Sempre che voi possiate permettervelo.

“Flavio Briatore la vuole sposare di nuovo”. Elisabetta Gregoraci, la risposta sorprende tutti