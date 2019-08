Non c’è pace in questa estate per Ludovica Valli. L’ex protagonista di Uomini e Donne finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone. Perché se da un lato i volti usciti dal programma Mediaset raccolgono consensi, stima e mi piace, dall’altro ecco che la bufera, le polemiche, le critiche (se non addirittura gli insulti) sono dietro l’angolo. E basta pochissimo per scatenarle: un capello fuori posto, un po’ di ciccia in più, uno sguardo strano.

Ludovica Valli, ad esempio, stavolta ha sfoggiato una posa eccessivamente hot. “Ma non perdi mai un secondo per mostrare quelle gambe prosciugate che hai, ti tiri ancor di più quel costume striminzito per far vedere le ossa o non so cosa.. quelle tette finte ostentate ogni secondo”. Di questo tenore erano stati gli commenti alle foto precedenti. Ma stavolta abbiamo raggiunto veramente ogni record ed è scoppiata una nuova, piccola, bufera. Continua a leggere dopo la foto.









L’ultimo post di Ludovica Valli è di qualche ora fa e, a dirla tutta, la mostra in forma splendida. Niente eccessiva magrezza, niente pose trash o sessualmente esplicite. Davanti a queste foto si dovrebbe stare solo in religioso silenzio e godersi lo spettacolo di queste curve mozzafiato. Ma non solo, anche lo sguardo sexy, le gambe perfette, l’abbronzatura precisa. Infatti molti le scrivono: «Sei bellissima!», «Stupenda!», «Molto attraente, che meraviglia!». Per altri invece, questa foto è assolutamente da censurare, così come il comportamento di Ludovica. Continua a leggere dopo la foto.





Sempre più ridicola con ste pose “posate”!» ha scritto un follower, «Il costume sta 100 volte meglio alla sorella (Beatrice Valli, ndr) anche perché non se la crede e non se la tira e lei se lo può permettere…», «Tiratela di meno!». Insomma un vero e proprio putiferio, con Ludovica Valli che per ora non ha risposto ma molto probabilmente è sul punto di esplodere. Proprio perché questo tipo di commenti non sono una cosa sporadica. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram shine #Ibiza2019 #mayabeachclub #goodvibes #VL Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica) in data: 9 Ago 2019 alle ore 12:33 PDT

Eppure tutto sembrava girare per il verso giusto, con Ludovica Valli che era andata a convivere con il suo nuovo fidanzato Marco Fantini: “È stato difficile convincere Marco in qualcosa che per lui era impossibile ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più. Poco più di 5 anni fa ci siamo scelti, abbiamo creato una famiglia bellissima e piena di amore, amiamo la vita più di qualsiasi altra cosa ma soprattutto ci siamo fatti una promessa.” Questo è l’unico amore di cui si deve preoccupare. Non di certo di quello finto del web.

