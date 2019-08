“Donna pazzesca”. Sabrina Salerno provoca tutti: la camicia bagnata fa vedere tutto

Alzi la mano chi non vorrebbe arrivare a cinquant’anni con il fisico smagliante, rovente, perfetto, di Sabrina Salerno. Anzi, a dire la verità dovremmo dire cinquantuno, visto che è questa la reale età della cantante, che se sera un sogno erotico per gli italiani negli anni Ottanta e Novanta, adesso diventa direttamente un’utopia irraggiungibile. Il suo corpo è ancora qualcosa di esplosivo e lo dimostrano gli ultimi scatti pubblicati su Instagram.

Stavola la scelta è ricaduta su quella che potremmo chiamare la moda del momento. Ricordate gli scatti di Monica Bellucci in piscina direttamente con la maglietta oppure l’ex Miss Italia Miriam Leone che si getta in mare con un abito lungo? Ecco, anche Sabrina Salerno ha deciso di farsi una foto con gli abiti bagnati. Il risultato è scontato: la camicetta le disegna in maniera sopraffina, e anche molto sensuale, tutte le sue incredibili curve. Continua a leggere dopo la foto.









“Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno in uno suo grandissimo successo di qualche anno fa. E ha ragione, visto che oltre alle gambe mette in mostra un décolleté generoso ed extra large. La cantante, classe 1969, fa il pieno di mi piace e commenti sul suo profilo social: “Sono orgoglioso di vedere una donna come te, da tanti anni nello spettacolo e ancora sulla cresta dell’onda proponendo un fisico mozzafiato! Complimenti sei super”. Così le ha scritto un fan ma è solo il primo di una lunghissima serie. Continua a leggere dopo la foto.





Sabrina Salerno è nata a Genova e già a quindici anni aveva capito che la bellezza e il fascino sarebbero state le chiavi della sua carriera. Vince il titolo di Miss Lido e poi approda a Miss Liguria. Il successo arriva grazie al suo primo singolo musicale, “Sexy Girl”, che nel giro di pochi giorni entra nella hit parade italiana e scala le classifiche. Da quel momento entra di prepotenza in ogni televisione e in ogni radio, ma soprattutto nel cuore di tantissimi italiani. Che l’hanno vista protagonista anche del videoclip di “Sei un mito”, storico pezzo degli 883. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram E adesso… #nothinggonnastopmenow @albertobuzzanca Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 9 Ago 2019 alle ore 11:57 PDT





“E le ventenni muuuuuuuuute”. Scrivono i fan sotto la foto di Sabrina Salerno: “Che spettacolo di donna… Immagino una musica epica mentre esci dall’acqua (oppure sexy girl)”, “Da mozzare il fiato anche più di prima ! Bellissima Sabry”. Il mix di questa foto è infatti qualcosa di letale: la bella cantante è veramente più in forma che mai.

