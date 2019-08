Taylor Mega, lusso senza freni in vacanza: l’ultima foto fa scoppiare la polemica

L’estate di Taylor Mega è veramente senza limiti. Dopo averci deliziato con foto sopraffine, scatti roventi e immagini quasi vietate ai minori, la biondissima influencer ha deciso di scrivere un nuovo capitolo. E stavolta non centra il gossip, non centra la sua amica Erica Piamonte (che in questi giorni ha dovuto annullare la sua vacanza per un malore improvviso), non centrano foto bollenti e pose osé. O meglio, centrano, ma sono di sottofondo.

La vera notizia è quello che sta combinando Taylor nel mare della Sardegna, precisamente nella parte nord occidentale, dove è stata impegnata in serate di promozione tra discoteche e locali di vita notturna. È la zona più ricca dell’isola, quella della Costa Smeralda, di Porto Cervo, del lusso, dei soldi. E allora lei non può essere da meno e infatti arrivano delle notizie clamorose direttamente dalla sua barca. Dove ha deciso di spendere tantissimo. Continua a leggere dopo la foto.









Da diversi giorni Taylor Mega pubblica delle foto clamorose di queste sue giornate in barca, lussuosissima e bellissima. E questa crociera tra la costa gallurese e quella dell’Arcipelago de La Maddalena ha veramente tutti i comfort possibili. Sappiamo bene infatti quanto l’influencer trentina tenga al suo corpo, al suo fisico, alle sue curve. E allora se ti viene voglia o necessità di un messaggio? Come si fa? No problem. Ecco che arriva direttamente dal mare una massaggiatrice proprio per te, pronta a soddisfare tutte le tue richieste in pochissimo tempo. Continua a leggere dopo la foto.





E Taylor Mega ha deciso di pubblicare questo scatto in una storia su Instagram, dove l’attenzione dei followers è ovviamente concentrato sul lato b spaziale della influencer. Quello che però fa scalpore è la massaggiatrice direttamente in barca, costretta ad arrivare direttamente dalla terraferma per non far perdere a Taylor la sua sessione di trattamenti di bellezza e massaggi. Non sia mai che possa crearsi qualche ruga. Continua a leggere dopo la foto.





Si deve tenere in forma Taylor Mega, anche per piacere al nuovo fidanzato multimilionario di origini iraniane, Hormoz Vasfi. Lo scoop era stato lanciato qualche tempo fa dal settimanale di gossip Oggi. Chissà, forse la massaggiatrice è stata pagata direttamente da lui.

