“Mai vista così!”. Fatima Trotta in versione hot: minigonna bollente e gambe da sogno

Se siete stufi di queste bellezze convenzionali, delle classiche top model in bikini succinti o in costumi troppo aderenti, ecco allora che abbiamo il nome fatto apposta per voi. Oggi vi parliamo di Fatima Trotta, l’ex conduttrice di Made in Sud che ad una professionalità unica abbina anche una bellezza fuori dal normale. Non ci credete? Qui sotto per voi abbiamo selezionato qualche scatto veramente incredibile e soprattutto diverso.

Perché la bella napoletana non è una tipa trash o troppo esplicita, anzi. Era da molto tempo che non si mostrava sui suoi profili Instagram e soprattutto che non pubblicava scatti così roventi. Stavolta però la minigonna era troppo corta, troppo hot, troppo erotica per non condividerla con tutti. E allora ecco che è finita online, per la gioia dei tantissimi followers. E anche noi che non la vedevamo da tanto tempo non possiamo che rifarci un po’ gli occhi. Continua a leggere dopo.









Facciamo un rapido ripasso per chi non se la ricordasse. Fatima Trotta è nota come conduttrice del programma Rai, Made in Sud, ma il suo esordio sul piccolo schermo risale al lontano 2005 quando ha partecipato al programma di otto puntate, condotto da Carlo Conti, ‘’Raccomadata d’Italia’’. Giovane attrice in erba, ha continuato gli studi in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti, (era stato proprio il suo professore a segnalarla), e comincia poi a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2006 la vediamo in Un posto al Sole. Continua a leggere dopo la foto.





E Fatima Trotta attraverso la conduzione è venuta a conoscenza di Stefano De Martino, con cui ha diviso il palco di Made In Sud. Ecco cosa pensava del suo collega: “Stefano è una persona splendida. Si è creato subito un rapporto e un legame grandissimo. Abbiamo feeling sia sul palco che fuori. È come se ci fossimo sempre conosciuti… Abbiamo trovato un grado di confidenza tale che lo portiamo anche sul palco”. Peccato che adesso questa “coppia” lavorativa non stia più insieme. Continua a leggere dopo la foto.





Comunque sia il successo di Fatima Trotta continua anche sui social. Baste leggere i commenti: “La simpatia e la tua intelligenza le avevo notate prima, ma negli ultimi tempi la tua bellezza mi appare strabiliante”, “Da non crederci! Sei uno spettacolo… Mi sono innamorato da subito… Sei musica per il cuore”, “Sei da mangiare come un babà”, “Mai vista così! Oltre che bella, brava e simpatica… si pur sexy! Maronn che femmen”. Insomma, si può sbancare anche senza bikini.

Fatima Trotta: età, altezza, peso, figli e marito