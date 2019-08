“Si vede tutto!”. Lorella Boccia senza veli: sotto la giacca non c’è niente

Nel giro di due giorni Lorella Boccia ha pubblicato tre scatti che sono uno più bello dell’altro. La troviamo in tutte le sue varianti: bikini, giacca, corpo totale, solo busto. E andando a curiosare sul suo profilo Instagram si trova veramente di tutto: un corpo stratosferico, delle curve clamorose, una carica erotica e di sensualità che non ha veramente nulla da invidiare alle varie Melissa Satta, Giorgia Palmas, Laura Torrisi e compagnia bella.

Alzi la mano chi si ricorda com'era Lorella Boccia ai tempi di Amici. Eppure quanta esperienza ha fatto da quel momento: oggi è infatti una delle ballerine professioniste della scuola più seguite, stimate e apprezzate di tutto il panorama, tanto che conduce un programma su Real Time insieme a Marcello Sacchetta e Paola Ciavarro. Ma oltre alla competenza la showgirl abbina delle qualità fisiche veramente fuori dal comune.









Noi vi abbiamo proposto una serie di scatti a mo' di assaggio, più in basso invece troverete quelli più freschi, che arrivano dritti dritti dal suo profilo Instagram. Anche la foto in cui sembra spogliarsi e sotto la giacchetta non ha assolutamente nulla. Lorella Boccia appare in gran forma, abbronzata e riposata. È infatti ritornata da poco dalla bella vacanza in Polinesia in compagnia del suo bel Niccolò Presta. Non sapete di chi siamo parlando? Ovviamente del figlio di Lucio Presta, manager di tantissimi volti dello spettacolo tra tv e cinema.





Per chi non la conoscesse bene, ricordiamo che Lorella Boccia è nata a Napoli nel 1991 e dopo quattro anni già ballava. Si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli e dopodiché si è trasferita a Roma per lavorare come ballerina professionista. Le porte del successo le si sono spalancate grzie alla 12esima edizione di Amici, grazie alla quale è stata scelta come conduttrice di Colorado in coppia con Paolo Ruffini. Il suo prossimo impegno televisivo, invece, sarà la conduzione del Daytime di Amici di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Quando hai un appuntamento importante ma fuori ci sono 40 gradi 🔥😂 Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella) in data: 7 Ago 2019 alle ore 4:57 PDT





E dopo la storia d’amore con il collega Bruno Centola, Lorella Boccia oggi ha trovato l’amore con Niccolò Presta: “Ho l’uomo giusto accanto mi sento che nulla di brutto mi possa accadere con lui al mio fianco. È una sensazione che mai avevo provato. Lui è un essere speciale. Così perbene, così educato. Non è manierismo, lui è davvero perbene ed educato sempre, a casa come nel lavoro. Io sono così fiera di lui, era il mio agente, presto sarà mio marito”.

