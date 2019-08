“La luce dei miei occhi”. Ricky Martin presenta la figlia Lucia: arriva la prima foto ‘social’

Giornata di figli svelati e di gioie famigliari oggi. Perché dopo il pargolo di Daniela Santanchè che fa strage su Instagram e dopo che Maria De Filippi è pronta ad accompagnare all’altare il suo Gabriele, ecco che arriva un nuovo piccolo a dare gioia a famigliari, appassionati e utenti della rete. Stavolta è il cantante latino americano Ricky Martin a pubblicare la prima foto della sua piccola Lucia, in uno scatto tenerissimo e da sciogliere il cuore.

La bimba è frutto dell’amore con il compagno Jwan Yosef e sta facendo adesso il giro della rete. Perché non si può veramente restare impassibili davanti a tanta bellezza: la bimba è seduta sulle gambe di papà, con gli occhi di colore verde intenso, che guardano davanti. È questa la sua prima comparsa nel mondo del social con la didascalia di papà che recita: “La luce dei miei occhi”. E subito sono partiti i commenti anche di gente famosa. Continua a leggere dopo la foto.









Come la nostra Laura Pausini che ha commentato la foto del collega Ricky Martin con: “Che amore, è una principessa”. La piccola Lucia è nata il 24 dicembre scorso, da madre surrogata e, ironia del destino, è proprio lo stesso giorno in cui è nato il cantante che da tempo aveva fatto sapere di volere una figlia femmina. Prima di lei infatti sono arrivati i gemelli Valentino e Matteo, entrambi di dieci anni, avuti dalla relazione antecedente a quella attuale. E finalmente adesso è arrivata la principessa di casa, presentata in grande stile a tutto il web. Continua a leggere dopo la foto.





Per Ricky Martin era stata “il miglior regalo che si possa ricevere per il compleanno e per Natale, il regalo della vita”. E la piccola Lucia, come vi dicevamo in apertura, è frutto dell’amore con il nuovo compagno del cantante: Jwan Yoserf, artista svedese che vanta però origini siriane. Una relazione scoppiata nel 2016, anno in cui lo abbiamo visto per la prima volta in pubblico col nuovo fidanzato. I due poi si sono sposati nel gennaio 2018. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram La luz de mis ojos #Lucia Un post condiviso da Ricky (@ricky_martin) in data: 8 Ago 2019 alle ore 11:38 PDT





La bimba ha acquisito i cognomi di entrambi i genitori, proprio secondo l’usanza sudamericana. E ora per Ricky Martin è arrivato il momento di avere a che fare con una figlia, cosa che sognava da tempo: “Per me la gioia più grande è tornare a casa e vedere i miei piccoli corrermi incontro”.

