“La più bella”. Zaira, è la sorella di Wanda la vera stella di casa Nara

Tra calcio e gossip, questa estate 2019 è stata letteralmente dominata da Wanda Nara. La moglie e procuratrice dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi è infatti sempre in prima pagina per quanto riguarda scandali, gossip o foto roventi. Vi abbiamo parlato infatti delle indiscrezioni lanciate dalla televisione argentina su un suo possibile sesto figlio, così come vi abbiamo parlato degli scatti hot che ha pubblicato su Instagram.

Eppure la bellezza e la sensualità non è solo sua prerogativa. In famiglia, infatti, c’è qualcuno che forse addirittura la supera in quanto a fascino ed Erotismo. Stiamo parlando di Zaira Nara, la sorella minore della più celebre showgirl. Qui da noi in Italia non è molto famosa mentre in patria, in Argentina è una vera e propria star. Prima di svelarvi cosa fa e quanto successo ha avuto, ecco un primo assaggio della sua bellezza. Continua a leggere dopo la foto.









Zaira Nara di professione è modella e conduttrice televisiva e sebbene sia stato grazie alla sorella Wanda che è riuscita ad entrare nel mondo dello spettacolo, la giovane si è saputa fare onore. Nata il 15 agosto 1988 a Boulogne Sur Mer, piccolo paese in provincia di Buenos Aires, il suo nome completo Zaira Tatiana Nara. E come potete vedere da queste foto è una vera e propria sex symbol: capelli castani lucentissimi, occhi verdi quasi paranormali, fisico perfetto con misure di 90-59-60 stando a quanto si legge su Wikipedia. Insomma uno schianto. Continua a leggere dopo la foto.





Nel 2010 la nota rivista FHM ha inserito Zaira Nara nella quarantasettesima posizione delle donne più sexy del mondo. E provate a dargli torto! Ma la sorella di Wanda non è solo bellissima, è anche molto sicura di sé in ambito professionale e nella vita privata. Nel 2011 è stata infatti fidanzata con il calciatore Diego Forlan, che ha passato anche lui qualche stagione all’Inter, e dopo con il tennista Juan Monaco. Adesso è un altro sportivo ad averne conquistato il cuore. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Lo nuevo de @sol_y_oro 👌🏻🌸 Un post condiviso da ZAIRA (@zaira.nara) in data: 3 Ago 2019 alle ore 1:14 PDT





Si chiama Jakob Von Plessen, ed è un giocatore di polo argentino dalle origini tedesche e nobili. Dall’unione dei due è nata la piccola Malaika. Che in quanto a bellezza è tutta la mamma. Mentre sui social è già partita la gara tra Wanda e Zaira: “La sorella minore è più acqua e sapone!”. Dicono tutti, voi cosa ne pensate?

