Cristina Buccino: era sparita, ma ora torna nel modo più hot: la foto è bollente

Ve la ricordate Cristina Buccino, la bella naufraga de L’Isola dei Famosi? La showgirl e modella era sparita dai radar per un bel pezzo. Ma ora torna e lo fa nella maniera più hot, sexy e bollente che poteva trovare. Come tutti i personaggi dello spettacolo ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto delle sue vacanze. Niente mare, niente spiaggia stavolta, ma una bellissima piscina sul bordo della quale troviamo proprio lei.

Sembra quasi una dea moderna, un fisico da paura, un bikini assolutamente minuscolo, con il “pezzo di sotto” molto sgambato che permette di risaltare all’occhio un particolare tatuaggio. Lo potrete vedere tra pochissimo perché abbiamo selezionato per voi alcune delle foto più roventi di Cristina Buccino, che dopo essere scomparsa dal mondo della televisione ha deciso di far impazzire Instagram. Ma perché non la vediamo più? Lo aveva spiegato proprio lei. Continua a leggere dopo la foto.









Cristina Buccino lo aveva raccontato direttamente sulla sua pagina: “Mi scrivete di continuo perché non sia in tv o cosa è successo. Mi piace essere trasparente anche se spesso questo può farmi sembrare impopolare o addirittura inimicarmi qualcuno. Mi piace pensare che la televisione sia stato uno strumento importantissimo per tutti perché ha dato informazioni e intrattenimento per tanto tempo, è evidente a tutti però che questo tempo è finito, ora è il momento dei social. Tra i due mezzi di comunicazione c’è un abisso. La tv ormai è un mezzo vecchio e superato”. Continua a leggere dopo la foto.





“Bisogna essere sinceri con i propri follower – aveva continuato a dire Cristina Buccino – e quando mi propongono un invito, una conduzione o una partecipazione a un programma o, peggio ancora, un reality, OGGI DICO NO! Il mio reality è questo profilo Instagram e chi vuole sa dove trovarmi. Chi monetizza svendendosi non può certo essere un riferimento”. Parole che sicuramente hanno fatto scalpore e che forse hanno un obiettivo ben preciso. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Sola al Sole🌀 Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 7 Ago 2019 alle ore 5:45 PDT

Ma torniamo a queste pazzesche foto, in particolar modo a quella in cui il costume di Cristina Buccino mette in luce tutto. Cosa vorrà dire quel tatuaggio? Per essere stato disegnato in un posto così ‘intimo’, dovrà avere per forza un significato. Chissà, magari lo svelerà in qualche storia. Non di certo in televisione!

