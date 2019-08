“Così manca l’aria…”. Piscina provocante per Melissa Satta: lato b al vento e il resto ‘letale’

Viene veramente voglia di bloccare l’estate, di farla durare almeno altri quattro mesi, quando si vedono le foto di Melissa Satta. Solo a pensare che tra un po’ tornerà il freddo, la pioggia e l’inverno, e quindi bisognerà coprirci, mettere vestiti su vestiti, quasi ci viene da piangere. E allora bisogna gustarsi ogni scatto che l’ex velina ci offre dai suoi luoghi di vacanza, bisogna assaporare come se fossero gli ultimi tutti questi fotogrammi.

Stavolta Melissa ha deciso di regalarci delle immagini roventi direttamente dalla sua piscina, dove su un gonfiabile mette in mostra un lato b illegale. Un corpo perfetto, che abbiamo imparato ad apprezzare su Instagram ma anche in televisione, dove dal 2008 la Satta incanta tutti quanti. Per voi quindi ecco una rapida selezione delle foto più belle e più hot di questa estate 2019, con un particolare riguardo agli ultimi post pubblicati. Continua a leggere dopo la foto.









E il fortunato Kevin-Prince Boateng non ha deciso di comprare solo le rose per conquistare la sua bella Melissa Satta. Il calciatore, che ha un passato in maglia del Milan e del Genona, oggi ha trenta due anni e dopo la poco felice esperienza al Barcellona, via Sassuolo, ha deciso di tornare in Italia e di giocare con la Fiorentina, di proprietà dell’italo-americano Rocco Commisso. È lui il rinforzo principale della campagna acquisti della stagione 2019/2020. Una scelta però che non è solo di calcio, di campo e di professionalità. È soprattutto di cuore. Continua dopo la foto.





Perché in questa maniera Kevin Prince Boateng potrà stare più vicino alla sua Melissa Satta che, per chi non lo sapesse, ha un cognome italiano, sardo, ma è nata in America. Precisamente a Boston, negli USA, il 7 febbraio del 1986 da genitori che in quel momento erano lì per motivi di lavoro. Il padre, Enzo, già collaboratore dell’Aga Khan, è un architetto e un personaggio importante della politica della Sardegna. Una regione che scorre nel sangue della ex velina. Continua dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram 🍭🍭🍭🍭🍭 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 8 Ago 2019 alle ore 5:22 PDT





E se non è il mare della Sardegna ma la piscina a fare da sfondo a Melissa Satta, stavolta poco importa. I followers, infatti, apprezzano comunque: «Mi stai uccidendo. Piano piano, giorno per giorno. Con questo corpo incredibile», «Non avrei mai creduto di voler diventare un materassino gonfiabile», «Che dite? Stanno in forma le colline?», «No così non va bene… sei illegale! Ora io come faccio a lavorare».

“Forse mi piacciono pure i maschi”. L’attore Alessandro Borghi sorprende tutti