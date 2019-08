“Non è giusto”. Le lacrime di Romina Power. Ciò che succede per lei è troppo triste

Un pezzo di cuore di Romina Power è in Italia, ovviamente, dove ha figli e nipoti. Ma non c’è solo il nostro paese a battere forte dentro di lei. L’ex moglie di Al Bano infatti non ha dimenticato il suo paese d’origine: l’America, gli Stati Uniti. Se non lo sapevate, è nata infatti a Los Angeles nell’ottobre del 1951, da due attori cinematografici di Hollywood: Tyrone Power e Linda Christian. Il padre le morì prestissimo, quando aveva solo sette anni.

Così prima Romina Power va a vivere in Messico, dalla nonna materna, poi arriva in Italia insieme al patrigno, l’attore cinematografico Edmund Purdom. Qui conclude le scuole elementari per poi studiare in Inghilterra. Ma la mente è sempre alla sua terra d’origine. Che però non la fa sorridere, anzi, la fa piangere. Sul suo profilo Instagram infatti ha condiviso tre scatti molto duri. E in uno di questo c’è addirittura la Statua della Libertà che si mette le mani al volto. Ecco perché. Continua a leggere dopo la foto.









Romina Power ha deciso infatti di prendere posizione, di sensibilizzare la gente su tematiche forti, difficili complicate. Lo ha fatto scegliendo tre foto. la prima come vi dicevamo è quella della Statua della Libertà che piange, un simbolo degli USA. Ma non solo. C’è anche un bimbo che piange disperato e un’altra foto vede delle persone entrare in un negozio in abiti praticamente da guerra, armata fino ai denti. Cosa voglio dire queste immagini? Per la cantante sono gli scatti simbolo della deriva dell’America di Donald Trump, fatta di odio e di violenza. Continua a leggere dopo la foto.





Negli ultimi giorni infatti vi avevamo dato conto di alcuni racconti di cronaca, con le ennesime stragi compiute sul suo americano. Un paese in cui la diffusione delle armi è clamorosa: è infatti legale possedere delle armi e non è un caso che anche a bambini vengano regalate pistole e fucili. La circolazioni di armi, ovviamente, fomenta la violenza ed episodi come quelli degli ultimi giorni. E pensare che qualcuno in Italia vorrebbe fare la stessa cosa. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram L’amerika oggi ; un paese alla deriva. Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 7 Ago 2019 alle ore 10:40 PDT

Romina Power, insomma, si sfoga e prova a indirizzare i suoi followers alla riflessione. Per lei infatti gli Stati Uniti stanno diventando un paese dove i bambini vengono sottrati alle famiglie e chiusi in gabbia. E si chiede cosa stia succedendo alla sua amata patria.

“Ma allora è lei!”. Un Posto al Sole, si scopre tutto. Mistero risolto sulla nuova protagonista