Federica Panicucci (a 52 anni) è sempre più sexy: lato b in bella mostra e fisico perfetto

A cinquantuno anni suonati Federica Panicucci mostra ancora un fisico mozzafiato da far invidia a chiunque, persino alle ventenni. La conduttrice di “Mattino Cinque”, impegnata nelle sue vacanze romantiche alle Maldive non perde occasione di postare sui social scatti roventi fatti di bikini hot, lati b in bella mostra, seni esplosivi. Sembra veramente che il tempo si sia fermato e non si riesce a capire quale sia il suo segreto.

E in sua compagnia c’è il fortunatissimo imprenditore Marco Bacini, che la vizia con cene a lume di candela e bagni spettacolari, che se la coccola in abbracci affettuosi e carezze social. Nell’ultima foto la Panicucci è sola e scherza nella didascalia scrivendo “scusate le spalle”. Sicuramente nessuno si è lamentato. A differenza di quel piccolo putiferio social scaturito dalla foto con il suo compagno. Non la ricordate? Ve la riportiamo qui di seguito. Continua a leggere dopo la foto.









Ricordate infatti la polemica scoppiata sui social? Tutto era partito da questo commento: “Fede non ti offendere .. tu meravigliosa irreale … ma lui orendooooo, un mostro … davvero … Franco Oppini???”. Subito era arrivata la risposta ma non di Federica Panicucci, bensì del diretto interessato: Marco Bacini. Che suò comunque toni molti pacati: “Grazie, chiaramente Lei essendo di una bellezza superiore preferisce non mostrarsi né tantomeno identificarsi, ma non importa… le voglio bene lo stesso… come se fosse una persona normale! Ha ragione effettivamente non sono venuto benissimo nella foto e poi ho bisogno di un po’ di vacanza perché lavoro troppo! Lei che fa oltre a perder tempo sui social?”. Continua a leggere dopo la foto.





In quattro e quattr’otto, però, la situazione è degenerata: “Ma nessuno di voi “VIP” ha l’onestà intellettuale di accettare anche critiche? Cioè … a voi o complimenti o silenzio? Chiedo per un‘amica ovviamente”. E allora ecco che Marco Bacini ci va giù pesante: “Mi scusi… ma Lei quando gira per le strade della sua città e incrocia qualcuno che non conosce e non Le piace si permette di fermarlo per dire che è un ‘mostro’? Io Non credo…”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Scusate le spalle😉😂😂😂 Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 8 Ago 2019 alle ore 7:39 PDT

Il fidanzato della Panicucci continua così: “C’è una grossa differenza (che consiglio di leggere sul dizionario della lingua italiana) tra la parola ‘critica’ e la parola ‘insulto’ (gratuito). Così può trasferire il messaggio alla Sua amica… buona serata!”. Bello o brutto, beato lui comunque!

