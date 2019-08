“Sempre più sexy!”. Taylor Mega, anche l’ultima foto è esagerata: il bikini è minuscolo

Magari tra qualche anno, quando andremo a curiosare negli almanacchi del gossip, questa estate 2019 sarà etichettata come l’estate di Taylor Mega. Bellezza super, sensualità a mille, forme da capogiro. Ma non solo. Annunci social, chiacchiere osé, notizie di gossip, baci e abbracci sparsi sui social. Non c’è giorno insomma che la famosa influencer non lasci traccia di sé tra i siti di informazione o sui suoi canali Instagram e Facebook.

E non c’è giorno in cui il suo corpo non sia messo in prima pagina. D’altronde sappiamo bene quanto ci tenga: dieta ferrea, palestra tutti i giorni, yoga e chi più ne ha più ne metta. Un lavoro che da veramente i suoi frutti a quanto possiamo vedere. Noi vi abbiamo selezionato alcuni scatti migliori più gli ultimi pubblicati. Ma vi avvisiamo, questa visione non è per deboli di cuore: le curve di Taylor Mega sono a dir poco bollenti. Continua a leggere dopo la foto.









Ve lo avevamo anticipato stamattina, prendendo spunto da quanto riportato dal settimanale di gossip Oggi che riportava queste incredibili voci: “Taylor Mega si è ufficialmente fidanzata la conturbante influencer ha recentemente sfoggiato un costosissimo anello di diamanti ricevuto in dono dalla sua dolce metà. Lui è un multimilionario di origini iraniane, Hormoz Vasfi, considerato uno degli uomini più ricchi del Medio Oriente. I due pare siano innamoratissimi: starebbero facendo progetti a lungo termine. A quando i fiori d’arancio? Ah, a saperlo…”. Continua dopo la foto.





Pochi giorni fa era invece stata la volta di un altro annuncio sempre di Taylor Mega, che aveva mandato in estasi i fan: “Chi acquista i miei costumi, acquista anche un pezzo di Taylor. Vengo direttamente a casa tua”, così aveva detto l’influencer su Instagram, rispondendo anche ai soliti leoni da tastiera: “Vendo bikini, non vendo pensieri”. Ma per fortuna non sono solo odiatori sui social, visto che una ragazza la aveva difesa: “Commentano solo il tuo corpo e la tua fisicità. Ti appaga questo? A me non basterebbe! A volte fanno commenti anche piuttosto volgari. Fai vedere altro oltre il tuo corpo. La mente è la cosa più sexy, più interessante che ci sia al mondo! Non sei d’accordo Taylor Mega?”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram MADE IN ITALY 💖 (BOTH 😝) @mega_swim Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 6 Ago 2019 alle ore 9:59 PDT

Visualizza questo post su Instagram QUANDO TI GUARDA COSÌ…🙈 @mega_swim #jetlife Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 4 Ago 2019 alle ore 9:39 PDT

Ma oltre a queste foto siamo andati anche a curiosare nelle stories Instagram di Taylor Mega (di cui vi offriamo uno screen qui sopra). I video della influencer mostrano una scollatura così profonda che immaginare diventa veramente un gioco da ragazzi. E nessuno di certo si lamenta.

