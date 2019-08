“Viziato!”. Laura Chiatti, il figlio preso di mira sui social. La risposta è da applausi

Ancora una polemica social, ancora una polemica che si scatena dopo un post della bellissima Laura Chiatti. Vi ricordate quando vi avevamo parlato di quella foto sensuale, con un décolleté esplosivo, finita nell’occhio del ciclone perché si vedevano i peli sotto le ascelle? Ecco, siamo di nuovo agli stessi livelli. Anche se stavolta non c’è di mezzo uno scatto rovente, non ci sono di mezzo dei chili di troppo o delle smagliature.

Protagonista della nuova polemica della rete è il figlio dell’attrice, Enea, che sta dormendo con lei. La foto è tenerissima e solo un cuore di pietra non si sarebbe sciolto a vederla. Eppure il web sa essere spietato e inquisitorio quando vuole. Un bambino che dorme con la sua mamma? È un affronto! Deve crescere indipendente. E subito sono piovuti commenti negativi, accuse e critiche nei confronti di questa mamma troppo permissiva. Continua a leggere dopo la foto.









Per fortuna che Laura Chiatti ha saputo rispondere subito. Nella didascalia aveva scritto un bellissimo: “Da quando sei nato abbiamo sempre dormito così … ti amo Enea” ma in molti hanno visto in questo qualcosa di troppo irreale, troppo assurdo. E hanno dovuto commentare: “Se continui li vizi, lo dico per te”. Ma è possibile che ora non si possa neanche far dormire il proprio bambino nel lettone. In fondo, lo abbiamo fatto tutti non è vero? Ebbene gli occhi della rete hanno trovato da ridire. Ma la risposta dell’attrice è da applausi. Continua a leggere dopo la foto.





Laura Chiatti aveva infatti detto, in una recente intervista, di andare su tutte le furie “solo se toccano la mia sfera privata mi offendo davvero. Se mi dicono che sono cagna e brutta non me ne frega niente. Se toccano la famiglia e i bambini divento pazza. Siccome i miei figli hanno i capelli lunghi mi scrivono che saranno degli adulti traumatizzati. Se scrivo giornata faticosa, mi rispondono: ‘Stai zitta che non fai niente’. Ma non è vero, in casa faccio tutto io, lavo, stiro, pulisco e cucino senza aiuti. Sembra una vita lustrini e paillettes, e invece…”. Continua a leggere dopo la foto.





E allora hanno giocato con il fuoco i tanti utenti che hanno criticato questo scatto. E allora ecco che Laura Chiatti risponde per le rime: “Li vizierò per tutta la vita. Ho dormito con i miei genitori fino a 13 anni e sono sanissima”. L’ennesima polemica inutile, e stupida, del web.

