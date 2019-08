Mara Venier, nonna scatenata al supermercato: cosa combina col nipotino tra le corsie

Eravamo abituati ad una versione super di Mara Venier, sempre divisa tra il divertimento spinto e il trash più estremo. Ma stavolta ha veramente superato tutti in termini di simpatia. Perché l’ultimo video che ha pubblicato sui suoi social network è una bomba di risate ma anche di amore e tenerezza visto che protagonista è il suo nipotino.

“Si balla al supermercato! Claudietto attratto come al solito dai capelli di nonna. A fine mese dovrò organizzarmi con delle belle extension”. Questa la didascalia scelta dalla conduttrice, che è anche una nonna super spensierata e super giovanile. I due infatti si sono scatenati in un balletto mentre fanno la spesa tra gli scaffali del supermercato ed è qualcosa di veramente imperdibile. Lo siamo andati a cercare per voi. Continua a leggere dopo la foto.









Proprio in questi giorni Mara Venier si era raccontata al settimanale Oggi, parlando della sua vita famigliare: “Non è facile essere figli di genitori famosi. Elisabetta avrebbe voluto una mamma grassa, bruttina, una casalinga con un unico marito. Io invece sono una mamma che ha vissuto la propria vita in grande libertà, che ha amato ed è stata molto amata. È chiaro che, all’inizio, questo atteggiamento poteva essere interpretato male, ma io credo che i figli non dovrebbero giudicare troppo i genitori… Sinceramente non ho nulla da rimproverarmi. Rifarei tutto”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma per Mara Venier è stato facile crescere i suoi figli, anche se rivela dei retroscena impensati: “Con i miei figli Elisabetta e Paolo sono stata un po’ bacchettona. Ho fatto la mamma a tutti gli effetti e non sono per la parità, non credo alle madri che si comportano da amicone… Ero giovane, bella, famosa, per cui i figli un po’ s’ingelosiscono della mamma”. Mamma super e nonna iper ci verrebbe da dire a vedere le risate che si fa il nipotino. Continua a leggere dopo la foto.





Il piccolo Claudietto è il figlio di Paolo Capponi. E Mara Venier ne è follemente innamorata. Lo vediamo anche nelle altre foto. Perché si sa, i figli sono i figli, ma i nipoti superano qualsiasi cosa. E riescono a farti ballare anche dentro un supermercato.

