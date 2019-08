“La più sexy del mondo”. Monica Bellucci, bellezza senza fine: gli abiti bagnati fanno vedere tutto

Se pensate ad un’icona di bellezza, ad un simbolo di sensualità che supera il tempo e le generazioni, di certo, facendo la conta, arriverete a pensare Monica Bellucci. Una delle donne più belle, più desiderate e più invidiate dello spettacolo. Originaria di Città di Castello, può essere veramente annoverata tra le eccellenze italiane visto che è il prototipo di bellezza mediterranea: capelli scuri, curve generose, fascino incredibile.

È lei il sogno erotico di tantissimi uomini, in tutto il mondo, che decide puntualmente di mandare in estasi ogni volta che pubblica sul suo profilo Instagram scatti roventi. Come gli ultimi, freschi freschi, dove la troviamo con abiti completamente bagnati che ne risaltano il fisico, le onde, la sinuosità. Queste foto le trovate più in basso ma insieme a queste ecco una carrellata dei suoi migliori scatti. Reggetevi forte: sono incredibili. Continua a leggere dopo la foto.









Sogno erotico di tutti, dicevamo, eppure anche il cuore di Monica Bellucci è stato conquistato. Prima da Vincent Cassel, dal quale ha avuto la figlia, anche lei bellissima, Deva. Poi la bella attrice si è rifatta con Nicolas Lefebvre, modello e artista di 18 anni più giovane, che una galleria d’arte molto famosa a Parigi e viaggia in giro per il mondo. Tra i due, però, è già finita e chissà adesso a cosa sta pensando la Bellucci. Certo, ci candiremmo anche noi, ma forse la sua bellezza è veramente irraggiungibile, non credete anche voi? Continua dopo la foto.





Eppure anche Monica Bellucci ha sofferto per amore: “Si, ho sofferto molto, anche se sono stata io a prendere la decisione. Quando lasciamo qualcuno, non significa che non ci piace più, ma che non è più possibile continuare”. Speriamo che possa continuare, invece, ha pubblicare scatti simili. Questi immediatamente successivi derivano da uno shooting per una nota rivista di moda e di società. Gli abiti bagnati riescono veramente ad esaltare il suo corpo, creando un mix di sensualità unica e un tasso di erotismo incredibile. Continua a leggere dopo la foto.





E ha ragione chi le commenta “Sei la donna più sexy del pianeta”. Ma sono tantissimi i commenti sotto la foto di Monica Bellucci: “Tra duecento anni darai ancora punti a qualunque ventenne”, “Re Mida”, “Tutto ciò che è Bellucci è chic”, “Sensualità a fior di pelle”, “Impressionante”, “Sempre magica”, “Splendida sirena”. Eppure ha cinquant’anni. Lo avrete mai detto?

