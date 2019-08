Pose bollenti e ‘schiaffi’ hot in barca, l’ultimo video di Gianluca Vacchi crea scandalo

È tornato Gianluca Vacchi e lo fa chiaramente nel suo stile e nella sua maniera. Il dj ma anche stilista nonché imprenditore italiano ha deciso di pubblicare un video abbastanza rovente su Instagram. È infatti famosissimo per questi suoi video irriverenti, sessualmente espliciti e anche abbastanza hot. Stavolta la “pellicola” arriva direttamente dalla Sardegna, la sua Sardegna, e ovviamente dalla Costa Smeralda, dove possiede una mega villa.

A bordo della sua barca, Gianluca è circondato da bellissime ragazze. Ad un certo punto questo harem viene letteralmente “sculacciato” dall’uomo, che tra tuffi in mare e ore al sole, evidentemente era annoiato. Poi dopo questo siparietto hot ecco che riparte il balletto, il classico balletto di Vacchi che dopo aver giocato con i “tamburi” decide di danzare con queste splendide ragazze. Insomma, anche voi avete avuto una giornata simile no? Continua a leggere dopo la foto.









Vi avevamo parlato qualche settimana fa di un altro video di Gianluca Vacchi, stavolta sul suo jet privato. Le immagini facevano vedere il bolognese intento a scegliere la playlist sul cellulare, per poi donarlo alla prima ragazza mora alla sua destra e inizia a duettare, in playback, con lei. Ed ecco che in cinque secondi si scatena il panico tra danze e pose sensuali. Vedere questi video o queste immagini, lo ammettiamo, può fare male soprattutto se siete ancora a lavoro oppure sarete ancorati a casa per tutta l’estate. I tassi di invidia infatti potrebbero toccare livelli mai raggiunti. Ma solo l’imprenditore può permettersi certe cose, ecco perchè. Continua a leggere dopo la foto.





Per chi non lo conoscesse infatti, Gianluca Vacchi è nato nel 1967, figlio del fondatore dell’IMA, un’azienda che si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche attiva in ambito di cosmetici, farmaci e alimentari. In tasca ha una laurea in Economia e Commercio e ha lavorato nell’azienda di famiglia fino alla soglia dei trent’anni. Poi si è svegliato una mattina e ha detto: basta, cambio vita. Ha creato un brand che crea gioielli, magliette e altra roba simile e possiede ancora il 30% dell’azienda IMA. Continua a leggere dopo la foto.





Ovviamente non mancano i commenti negativi, con un utente inglese che scrive a Gianluca Vacchi: “Tu non rispetti le donne.” Subito è arrivato la risposta: “Io le rispetto molto. Impara a scherzare se vuoi rispettare la vita.” Figuriamoci se un commento su Instagram abbia potuto toccarlo.

