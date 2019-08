“Semplicemente perfetta!”. Giorgia Palmas è una bomba: il décolleté ipnotizza tutti

Ultimi giorni di vacanza per Giorgia Palmas, prima di tornare a lavoro. Il campionato di calcio di Serie A sta per cominciare e così la bella sarda dovrà ricominciare a vestire il suo ruolo nel programma MatchDay, in onda sulla tv ufficiale della squadra del Milan. E proprio su questo gli ultimi giorni l’ex velina si era soffermata: “Io sono di fede rossonera mentre Filippo è dell’Inter”. E chissà se a volte i due litigano per motivi calcistici.

Non lo sappiamo, quello che vediamo dalle foto su Instagram invece è che la coppia è più affiatata che mai con Giorgia Palmas che non la smette di pubblicare scatti roventi. Perché saranno anche gli ultimi giorni utili al mare per relax e divertimento, ma sono anche le ultimissime occasioni per sfoggiare in bikini un corpo da favola, con particolari bollenti e curve da capogiro. Allora per rifarvi gli occhi ecco a voi una carrellata di foto. Continua a leggere dopo la foto.









Per chi non la conoscesse, Giorgia Palmas è una sarda doc. Nata a Cagliari ha fatto della simpatia, della bellezza e della sua spigliatezza l’arma della carriera. A dire la verità è da un po’ che manca dagli schermi televisivi. Ultimamente come vi dicevamo in apertura la abbiamo vista a Milan Tv dove conduce il Matchday, il programma che apre e chiude le partite dei rossoneri. E la vita privata? Sapete tutti del suo rapporto con il calciatore Davide Bombardini. Dopo di lui Giorgia è stata con il bike trial Vittorio Brumotti mentre attualmente è impegnata sentimentalmente con il nuotatore Filippo Magnini. Che di recente aveva salvato un bagnante a Cagliari proprio mentre era in vacanza con la bella Giorgia. Continua a leggere dopo la foto.





L’ultima foto di Giorgia Palmas che vi avevamo offerto era quella che la vedeva al centro di un panorama fatto di sabbia bianchissima e un mare ovviamente cristallino. In questa immagine paradisiaca, ecco una sorta di opera d’arte: l’ex velina, più in forma che mai. Fisico asciutto, curve toniche, pelle abbronzatissima. E allora questo stato di grazia va premiato, va sfruttato: nel giro di poche ore sono infatti due gli scatti che la Palmas ha pubblicato sui suoi social. Facendo impazzire tutti i suoi followers, rimasti come noi senza parole. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏼‍♀️ #Summer2019 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 6 Ago 2019 alle ore 9:58 PDT





L’ultima foto di Giorgia Palmas la vede uscire dall’acqua e mettere in luce un seno prosperoso ed esplosivo. Che infatti ha fatto esplodere tutti i suoi fan: «Se non metti “mi piace” a questa foto non hai cuore! Sei bellissima, seriamente!», «Sei una persona stupenda, hai un cuore d’oro e meriti solo il meglio! In più volevo ringraziarti per essere rimasta ancora con noi su Milan TV, sei semplicemente fantastica Giorgia!». A rimettere ordine c’è voluto Filippo Magnini, che nei commenti ha messo le cose apposto: “Mia!”.

