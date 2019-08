Bomba di sensualità. Melita Toniolo si toglie i panni di mamma e si fa fotografare così

Ha partecipato al Grande Fratello e ha fatto perdere la testa al bel pompiere – oggi attore – Alessandro Tersigni – e continua a far impazzire gli uomini. Stiamo parlando della bella Melita Toniolo. Nata a Treviso il 5 Aprile 1986 da padre operaio e madre casalinga, la “Diavolita” è originaria di San Biagio di Callalta. Ha una sorella ed è molto legata alla sua famiglia e ai suoi amici. Il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo è il Grande Fratello, anche se già da giovanissima aveva posato come fotomodella per vari servizi fotografici.

Poi diventa inviata de Le Iene. Da cosa nasce il soprannome Diavolita? Viene chiamata così per il ruolo che riveste nel programma Lucignolo. La strada, a quel punto, è spianata e Melita partecipa a vari programmi televisivi: Quelli che il calcio, Colorado, Paperissima, Ciao Darwin, Capodanno Cinque. E oggi? Oggi Melita è una mamma felice che condivide i suoi momenti quotidiani sui social.









Il figlio Daniel, avuto dal compagno Andrea Viganò, è nato il 14 dicembre 2017 e ha cambiato la vita della Diavolita. Melita, come si vede e si legge su Instagram, è felice e rilassata. È fiera del suo bambino e lo ama sopra ogni cosa. Anche lei, come ogni mamma, ha i suoi momenti no. Ma quelli fanno parte del gioco ed è normale che sia così. Melita posta spesso foto del figlio e della sua vita normale. Ma in certi momenti si scatena… E stuzzica i fan.





Postando foto davvero molto sexy. I suoi 33 anni sprizzano sensualità da tutti i pori. Ha un fisico statuario, curve pericolose e uno sguardo malizioso che fanno impazzire gli uomini. Nell'ultima foto che ha postato su Instagram la Toniolo è su un prato e indossa un bikini giallo che mette in evidenza le sue forme clamorose. E tutti gradiscono. "Sei una mamma meravigliosa, una compagna di vita che qualunque uomo sogna di avere accanto, una donna splendida piena di ironia", "Io ti adoro infinitamente! Sei così semplice, una super mamma e per niente esaltata" le scrivono.





In effetti non c’è nulla da dirle, è davvero superba. E ha un bel carattere. Per dire, dopo la gravidanza, ha affrontato con serenità il suo recupero post partum. Non ha avuto fretta di dimagrire ma ha lasciato fare alla natura. Non solo: ha anche postato numerosi scatti del suo fisico imperfetto dopo il parto conquistando ancora di più l’affetto dei fan e, soprattutto, delle altre mamme che in lei vedono una donna normale.

