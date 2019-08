“La devi smettere”. Vanessa Incontrada sotto attacco: basta una foto…

Vanessa Incontrada, la foto su Instagram scatena le polemiche. Si sa, quando si è un personaggio pubblico bisogna essere pronti a tutto. Lo sa bene Vanessa Incontrada che qualche tempo fa era stata presa di mira dai follower perché era ingrassata. “Vanessa la balena” era questo il titolo di un articolo uscito dopo la sua gravidanza. Per quanto sia una donna forte e solare, la Incontrada aveva sofferto parecchio per tutte quelle critiche. “Uscì in una maniera così forte, come se avessi commesso un peccato. Sembrava che avessi ammazzato qualcuno.

Anche oggi fa male, perché non lo capisco”, aveva raccontato quando era stata intervistata da Mara Venier a Domenica In. Tutte le donne ingrassano durante la gravidanza e ci vuole del tempo prima di tornare alla forma iniziale. Ed è normale che sia così. Però Vanessa era stata presa di mira in modo brutale, anche dal pubblico che non le aveva perdonato quei chili in più. Come se essere una star significhi tornare un’acciuga dopo il parto. Continua a leggere dopo la foto









“Viviamo in un mondo cretino per alcuni aspetti – aveva aggiunto – La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne, fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e periodi in cui si sta peggio. Alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me”. Per fortuna è saggia e ha rialzato la testa dopo quel brutto momento. Ora, però, la Incontrada è stata di nuovo presa di mira. Stavolta per un motivo diverso. Continua a leggere dopo la foto





Cosa ha combinato questa volta? La bella showgirl e attrice spagnola ha deciso di postare su Instagram una frase semplice e diretta: “Anche nei nostri silenzi sappiamo ascoltarci …”. Nella foto a corredo, la si vede seduta su un gradino accanto al compagno Rossano Laurini. È proprio quella foto che ha scatenato il putiferio. Il motivo? Nella foto Vanessa sta fumando una sigaretta. I commenti scattano immediati. Alcuni più scherzosi: “Siete favolosi…. la sigaretta spero sia finta…di cioccolato!” scrive qualcuno. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Anche nei nostri silenzi sappiamo ascoltarci .. 😘😘😘❤ Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 6 Ago 2019 alle ore 3:21 PDT



Altri, invece, suonano tanto come dei rimproveri: “Che fai? Fumi? Noooooo”, “Non si fuma” e “Smetti di fumare”. E ancora: “Sei bellissima, ma farti fotografare con la sigaretta non è un bel messaggio. Magari è finta, speriamo”. Insomma, i fan non le hanno perdonato quella sigaretta. Appurato che fumare fa male, insomma un’attrice deve essere perfetta e senza vizi? Anche voi la pensate così?

Vanessa Incontrada e il selfie ‘casalingo’: si mostra al naturale, totalmente struccata