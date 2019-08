“Sei un’opera d’arte”. Silvia Provvedi esagera: lato b in primo piano e posa ‘hot’

Non passa un giorno senza che Silvia Provvedi non pubblichi qualcosa su Instagram. Ma non una cosa qualsiasi, un panorama, un mare cristallino, una spiaggia dorata, un cielo stellato. Assolutamente no, cosa sono queste smancerie? La bella metà de Le Donatella se pubblica qualcosa lo deve fare in grande stile, spaccando di brutto come dicono i giovani, facendo girare la testa a tutti i followers per le sue forme e il suo corpo.

E anche stavolta ha lasciato il segno. La foto è piccante, per usare una formula tenue, ma avremmo potuto anche dire sessualmente esplicita visto che la bella Silvia è a bordo piscina in una posa molto “hard”, che le permette di sbattere il suo lato b in prima pagina, direttamente contro l’obiettivo. Insomma, qualcosa di veramente assurdo. Tanto che i fan si sono scatenati a commentare e a mettere mi piace ad un post assolutamente bollente. Continua a leggere dopo la foto.









Ma a volte capita anche di leggere le didascalie delle loro foto. Su una di queste Le Donatella scrivevano: “Spesso si perdonano le persone solo perché non vogliamo che escano dalla nostra vita, con la speranza che prima o poi qualcosa possa cambiare. Si deve invece essere più forti, consapevoli di quanto valiamo e ciò che meritiamo. La prima forma d’amore è il rispetto, non abbiate paura del cambiamento e di rivoluzionare le vostre abitudini perché lì fuori il mondo è meraviglioso”. Lasciando in sospeso molti interrogativi e stuzzicando la fantasia dei fan. Che non era già stuzzicata dalle loro forme. Ma quanto conoscete Le Donatella? Rinfrescatevi la memoria. Continua a leggere dopo la foto.





Silvia e Giulia Provvedi sono una coppia di gemelle e nascono come gruppo musicale, anche se hanno un solo album all’attivo. Sono nate a Modena, nel 1993, ma più che per cantare la loro carriera è fatta per riempire gli studi televisivi. Protagoniste de L’Isola dei Famosi, poi di Colorado e Caduta Libera, fino ad arrivare all’immancabile Grande Fratello Vip, hanno conquistato tutti e nel 2019 sono state inserite anche nel cast di All Togheter Now, di Michelle Hunziker. Continua a leggere dopo la foto.





Ma torniamo alla foto di Silvia Provvedi, stiamo andati a curiosare anche tra i commenti e questo è quello che abbiamo trovato: «Che fisico, sei una scultura, tosta come il marmo», «Complimenti, gran posteriore», «Dopo aver visto questa foto ho perso conoscenza! Per circa 10 minuti non ha capito nulla più». Lo ammettiamo, nemmeno noi!

