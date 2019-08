“Ma cosa sei?”. Emma Marrone non la smette: il vestito di seta è troppo ‘hot’

Siamo onesti, ormai quando ci viene in mente o leggiamo da qualche parte il nome di Emma Marrone, non lo colleghiamo più semplicemente alla musica. O per lo meno non lo facciamo esclusivamente con quello. Perché l’estate 2019 ci ha insegnato che la bella cantante è soprattutto una sex symbol del nostro tempo: un fisico da paura, curve da capogiro, décolleté esplosivo, sguardo accattivante. Insomma tutto è veramente perfetto.

Il talento nato da Amici, sotto l’egida di Maria De Filippi, ha ormai preso il volo e anche sui social è un uragano di successi. Anche per i suoi scatti sexy (di cui vi offriamo una bella carrellata qui sotto). Se ricordate, infatti, vi avevamo parlato nei giorni scorsi di un certo soprannome “hot” che i suoi followers le avevano affibbiato. Già ve lo siete dimenticato? Ci siamo qui noi: era “Google”. E il motivo è facilmente intuibile. Continua a leggere dopo la foto.









Le due O del motore di ricerca sono infatti paragonate alla forma del seno prosperoso e bollente di Emma. E così nei commenti è un trionfo di questo nickname: “Google così ci ammazzi!”, le scrivono. Anche all’ultima foto in questione, che ha già superato i 100 mila mi piace. La didascalia recita: “siedi e aspetta”. Ma ci viene voglia di alzarci in piedi a guardarla: gambe accavallate, sguardo allusivo, scollatura rovente. Come si fa ad aspettare davanti a così tanta bellezza? E infatti la cantante dimostra un sex appeal fuori dal comune. Continua a leggere dopo la foto.





«Quando la classe non è acqua e la bellezza non è volgare!», «Sei favolosa! Un’eleganza pazzesca!», «Stupenda, mamma mia cosa sei!», «Da infarto!» e «Sei bellissima!». Emma Marrone è una bomba in tutti i sensi. E ha annunciato che qualcosa bolle in pentola: “Eccomi qui. Pronta per iniziare questa nuova avventura. Quello che farò ad iniziare da oggi resterà per sempre e questa responsabilità emotiva mi fa sorridere. Mi fa sentire viva. Grazie vita. Grazie Musica. Vi bacio forte”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Siediti e aspetta. Ph @francisavini Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 5 Ago 2019 alle ore 10:06 PDT

Nuovo album? Non si sa, quello che è certo è che vedremo Emma anche al cinema, precisamente nella pellicola “I Migliori Anni” di Muccino, insieme a Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzoti, in uscita a febbraio 2020. Noi già non vediamo l’ora.

