“Splendida creatura”. Laura Torrisi si sdraia e mostra il suo lato più sexy. Roba da panico

Laura Torrisi, la foto in bikini è da standing ovation. “Volevo postare questa foto scrivendo altro, ma poi mi sono accorta dell’orizzonte storto e mi sono chiesta il perché da anni ormai, una cosa che guardo nelle foto (in realtà è una fissa proprio), sia sempre stata assicurarmi che ci fosse l’orizzonte dritto – ha scritto la ex moglie di Leonardo Pieraccioni a didascalia di una foto che la ritrae in un bikini fucsia super sexy – Quelle due linee tra cielo e mare, dove l’uno sembra chiedere all’altro di deviare il proprio cammino ma nessuno dei due cede e così, dal loro congiungersi, nasce l’orizzonte.

Ecco, così nella vita, nessuno dovrebbe cambiare il proprio cammino per qualcuno. Si dà forma ad un qualcosa di meraviglioso rimanendo due unità differenti. Unici, sani, autentici. Dritti, appunto". Bellissime parole, per carità. Ma è superfluo dire che gli occhi dei follower si sono concentrati su altro. Non proprio sull'orizzonte.









"E così l'orizzonte sei diventata tu…" commenta qualcuno. Poi è tutta una pioggia di cuori e di faccine con gli occhi a cuore. "Una splendida creatura" scrive un altro follower. E un altro ancora: "Io sinceramente con tanta bellezza in primo piano, non riesco a vedere un orizzonte storto! Complimenti!!". Laura Torrisi è senza dubbio una bellezza fuori dal comune. Mora, mediterranea, occhi da cerbiatta, corpo da sirena, è il sogno proibito di buona parte degli italiani.





La bellissima 39enne sta trascorrendo le vacanze dividendosi fra la famiglia e le amiche. Quando ha postato la foto in bikini fucsia, Instagram è "scoppiato" perché Laura è troppo bella, troppo sexy, troppo sensuale e anche molto profonda. Nel suo post La Torrisi sostiene che nessuno dovrebbe cambiare il proprio cammino per qualcuno perché la diversità può generare qualcosa di meraviglioso. Chi sarà stato il destinatario di quella didascalia? Ovviamente non lo sapremo mai…





Con la sua bellezza speciale, Laura Torrisi ha fatto breccia nel cuore del regista Leonardo Pieraccioni. Era il 2006 quando Pieraccioni, impegnato nella preparazione del film Una moglie bellissima, vide l’ex gieffina sulla copertina di un giornale e ne rimase folgorato. Poi la scelse per recitare nel film e tra loro sbocciò l’amore: “Quello con Laura Torrisi è stato l’incontro più importante della mia vita – ha confessato qualche settimana fa a Ieri e Oggi -. Da quest’incontro fortunato è nata la mia figliola”. Ora i due non stanno più insieme ma sono legati da un profondo affetto e da un grande rispetto.

