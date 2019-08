“Stupenda!!!”. Elisabetta Canalis, il nuovo look piace da impazzire

Elisabetta Canalis è ancora una delle reginette di questa estate. Sempre attivissima su Instagram, anche durante questi mesi ha fatto sentire la sua presenza, aggiornando i tanti fan sui suoi spostamenti e vacanze. Dopo qualche giorno nella sua Sardegna con la famiglia, è tornata a Los Angeles, dove ha incontrato anche l’amica Alessia Marcuzzi, negli Usa per le ferie. Naturalmente le due, che sono molto amiche da anni, hanno condiviso sui rispettivi profili social le foto dell’incontro.

“Niente… non siamo riuscite a fare una foto normale – ha scritto Alessia – Ti adoro pazzarella mia Elisabetta Canalis. Sei sempre la più strafiga”. “Tutto finisce così quando c’è lei! – ha commentato Ely – My crazy Ale is in town”. Se tanti vip e amici hanno messo like a video e foto, pesa e pure parecchio l’assenza di Maddalena Corvaglia, come hanno fatto notare molti. (Continua dopo la foto)









“E addio Maddalena”, si legge tra i tanti commenti dei fan della Canalis. E ancora: “Manca la Maddy…”, “E la Maddy? Avete litigato?”. Nessuna risposta, per ora, da Elisabetta, ma secondo indiscrezioni (confermate dall’assenza totale di immagini insieme) il gelo sarebbe arrivato dopo che un progetto comune legato al fitness si è improvvisamente arenato. Ma parliamo di look adesso. La Canalis ora ne sfoggia uno nuovo. (Continua dopo la foto)





Come mostra la stessa ex Velina su Instagram, si è affidata a Niky Epi, il suo hair stylist di fiducia e amico che ormai la segue da anni. E per concludere in bellezza l’estate 2019 Elisabetta ha schiarito i capelli scegliendo una tinta molto naturale e molto trendy e un taglio più corto con onde naturali. Per la precisione, Ely ha optato per un color caramello, che crea sulla chioma sfumature più chiare di biondo alla base e più scure sulle radici. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram My new color #caramelinfusion by my @niky_epi Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Ago 2019 alle ore 9:41 PDT



La foto in cui mostra il nuovo look è stata molto apprezzata dai follower, che l’hanno invasa di cuoricini e complimenti. Ma la Canalis non è stata la sola a fare visita al parrucchiere. Risale proprio a qualche giorno fa la prima volta della figlia Skyler Eva, 3 anni. Mamma Ely ha postato un tenero scatto in cui immortalava il suo primo taglio di capelli della bambina. Per lei Niky Epi ha pensato a una lunga frangetta e capelli sulle spalle.

