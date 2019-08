Di recente Raffaella Fico è finita ancora nel mirino del gossip il flirt con Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso e padre del suo Michelino. La ex gieffina e modella napoletana, ex di Mario Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia, ha da poco archiviato la relazione con Alessandro Moggi dopo una proposta di nozze ed è stata avvistata a Brescia dove avrebbe trascorso qualche giorno di relax in compagnia di Caserta. Insieme a loro, come ha svelato la rivista Chi, anche alcune guardie del corpo, pronte a scortarli.

Raffaella Fico non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma qualche settimana prima dell’avvistamento, nel corso di un’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, aveva confessato di avere le idee chiare riguardo il suo futuro: “Sono single, e ora sto molto bene così. Ho lasciato Moggi un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato”. (Continua dopo la foto)









Paola Caruso, invece, ha commentato eccome il presunto nuovo flirt. E si è scagliata contro l’ex, reo di non aver ancora incontrato suo figlio in 5 mesi, ma anche contro la Fico, che accusa di “essere senza cuore”: “Un minimo di cuore… non è giusto! Forse pensa di aver fatto colpo? O il colpaccio? O forse è in astinenza da popolarità? Non credo possa essere amore. Credo sia vergognoso da parte di lei accettare una cosa simile”. (Continua dopo la foto)





Ora si torna a parlare di Raffaella Fico per un altro motivo, la sua indiscutibile bellezza. Dalla sua prima apparizione in tv, nella Casa del Grande Fratello, è una delle donne più desiderate dagli uomini e non si smentisce. L’ultima foto pubblicata dalla Fico sul suo profilo Instagram ne è la prova. Si tratta di uno scatto ‘”hot” che ha fatto letteralmente impazzire i followers, a cui la napoletana ha regalato un primo piano del suo lato B. (Continua dopo foto e post)







La posa, osserva Il Giornale, non è tra le più originali ma lo spettacolo è stato più che gradito. Nella foto da 30mila like Raffaella è in costume, sdraiata al sole, probabilmente in piscina, intenta ad abbronzarsi e si scatta il classico selfie che ha un’angolazione perfetta per mostrare il suo notevole lato B di Raffaella. Lei commenta “L’estate addosso”, i suoi fan invece la riempiono di complimenti. Sono centinaia i commenti ricchi di apprezzamenti per la bellissima Raffaella che con questa foto conferma la sua bellezza e sensualità.

