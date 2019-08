Ultimamente Ida Platano ha abituato i suoi tanti follower a foto sexy. Scatti che mettevano in risalto tutta la bellezza e femminilità. Come, ricordando solo gli ultimi, quello in intimo nero, quello col costume intero bianco o il video, apparso tra le Storie, mentre la dama del trono over di Uomini e Donne fa la doccia. Ora però è cambiata la musica: la bella Ida è tornata sui social ma per condividere un disagio con cui convive da tempo e che riguarda una parte del corpo che, in effetti, non compare mai tra le sue foto social.

“Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto”, esordisce la Platano nel lungo post in cui si sfoga con i fan e che ha lo scopo preciso di mandare un messaggio contro coloro che fanno il cosiddetto “body shaming”. (Continua dopo la foto)









“È una parte del mio corpo che mi mette a disagio – prosegue la dama, che spiega poi che non è sempre facile accettarsi così come si è – non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ne ho ancora molta da fare, giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre di più”. (Continua dopo la foto)





Con questo post Ida vuole infondere coraggio a tutti coloro che si trovano nella sua situazione e che purtroppo hanno a che fare con persone che anziché aiutarli li criticano: “Spero di trasmettere sempre positività tramite le mie giornate e parole o almeno questo è il mio intento. Mi date sempre molto supporto e affetto e vi ringrazio moltissimo”, ha proseguito la Platano, che ha poi ringraziato i fan che le danno “sempre molto supporto e affetto”. (Continua dopo foto e post)







“Niente, questa sono io, con mille pregi e mille difetti. Buona vita a tutti. Non è una colpa innamorarsi, lo è invece non amare se stessi. Spesso chi ti fa dimenticare tutto il resto, ti fa dimenticare pure quanto vali”, ha concluso Ida, che ha raccolto un boom di like e commenti. “Sei bellissima così, difetti e non, li abbiamo tutti…e tu sii fiera di ciò che sei”, le ha scritto un utente. E ancora: “Non devi dimostrare niente a nessuno. Per noi sei perfetta così”, “Sei davvero una donna stupenda”.

