Non si è più saputo niente dell’improvviso gelo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Da tempo le due, ex colleghe sul bancone di Striscia la Notizia e poi diventate amiche per la pelle, non si mostrano più insieme. I fan l’hanno notato subito. Poi è arrivata la spifferata del settimanale Chi, che parla di una rottura vera e propria tra Ely e Maddy, che fino a poco tempo fa stavano lavorando insieme ad un progetto imprenditoriale nel campo del fitness.

Tanto Elisabetta Canalis quanto Maddalena Corvaglia avevano sponsorizzato la nuova collaborazione sui rispettivi profili social dove, però, di punto in bianco, sono poi totalmente scomparse le loro interazioni. No like, commenti o condivisioni, dopo che per anni avevano abituato i rispettivi follower a selfie, video divertenti e dediche affettuose. Poi, di colpo, i rapporti social si sono come azzerati. (Continua dopo la foto)









“Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia avevano annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness – scriveva qualche settimana fa Chi – Improvvisamente però l’idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?”. Da quando è esplosa la voce, le dirette interessate non hanno mai aperto l’argomento ma i loro fan continuano a chiedere. (Continua dopo la foto)





“Non voglio nemmeno parlarne”, ha detto qualche settimana fa la Corvaglia, rispondendo alle domande dei fan e nel frattempo sembrano sempre più lontane, anche fisicamente. Maddy è in Sardegna con la figlia e al nuovo compagno, Ely è tornata negli Stati Uniti con tutta la famiglia e l’ha raggiunta un’amica speciale: Alessia Marcuzzi. L’argomento ‘Maddalena Corvaglia’ è perciò tornato di prepotenza tra i commenti dei follower alla vista di tanti scatti delle due insieme e raggianti. (Continua dopo foto e post)







“Niente… non siamo riuscite a fare una foto normale – ha scritto Alessia – Ti adoro pazzarella mia Elisabetta Canalis. Sei sempre la più strafiga”.“Tutto finisce così quando c’è lei! – ha commentato l’altra – My crazy Ale is in town”. Se tanti vip e amici hanno messo like a video e foto, pesa e pure parecchio l’assenza di Maddalena Corvaglia, come fanno notare in molti. “E addio Maddalena”, si legge tra i tanti commenti. E ancora: “Manca la Maddy…”, “E la Maddy? Avete litigato?”. Nessuna risposta, per ora, da Elisabetta.

