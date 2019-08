“C’è qualcosa che non va…”. Benedetta Parodi, non sfugge quella foto col marito

I social network, si sa, sono dei veri e propri occhi sul mondo dei vip. Ogni cosa viene schedata, monitorata, passata allo scanner e una volta finita in rete, lì resta, indelebile e irremovibile. E così è per dettagli sexy, incidenti piccanti, particolari osé che non sfuggono mai ai followers delle star. Anche se si tratta di particolari negativi, preoccupanti o che destano timore. Basta una macchia sulla pelle, uno sguardo, un viso scavato.

Pochi giorni fa vi avevamo parlato delle ultime foto di Christian De Sica, ad esempio, che secondo i fan più che semplicemente ingrassato era proprio gonfio. E allo stesso modo tante stelle sono finite sotto questo scanner da Bianca Guaccero a Elena Santarelli, passando per Gianni Sperti. Insomma è bello che gli utenti si preoccupino, no? Ma forse a volte si esagera. Come il caso di Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa, beccati così. Continua a leggere dopo la foto.









La foto li vede belli e sorridenti in riva al mare, ma la conduttrice e il giornalista sportivo sono un po’ strani a dire la verità. La magrezza di entrambi, infatti, non passa inosservata agli occhi dei fan. E se per la cuoca eravamo abituati a vederla sempre molto tirata e longilinea, il telecronista appare molto ma molto dimagrito. E poi, proprio perché lei si occupa di cucina questa stravaganza suona ancora più strana. Ed ecco che si scatenano i commenti degli utenti, tra domande incalzanti, toni spaventati e richieste di risposte ai vip. Continua a leggere dopo la foto.





“Il Caressa è proprio dimagrito, ma come ha fatto a non mangiare se cucini cosí bene?”, ha scritto una ragazza, a cui ha fatto eco un’altra: “Fabio lo vedo un po’ “tiratino” direi che un bel piattone di pasta ci vuole buone vacanze anche a voi”. Ma ecco che il tono si alza: “Ma sta male il Caressa? Troppo magro spero non ci siano problemi”, seguito da: “Ma noooo sembrano malati tutti e due sono magrissimi…ma come si fa a dire che stanno bene ..io non ci riesco….”. Continua a leggere dopo la foto.





In molti però prendono le distanze da queste parole e scrivono: “Quanti commenti brutti! Che tristezza! Io invece la prima cosa che ho pensato è stata: guarda che bella coppia! Il mondo è proprio cattivo!”. Cattivo o solo preoccupato. Visto che Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono molto amati da tutti. un po’ di timore, in fondo, ci sta.

