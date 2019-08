Ultimamente Arisa è in vena di “rivelazioni”. Solo qualche giorno fa la cantante è apparsa su Instagram con una foto che la vedeva impegnata al Giffoni Music Contest 2019 in cui ha mostrato il suo nuovo look: capelli completamente rasati. Poi, poco dopo, rieccola sul social per condividere con i suoi tanti fan il periodo di “remise en forme” attraverso alcune Storie in cui si è lasciata andare ad alcune riflessioni sul suo corpo e sottolineato anche quanto sia difficile, per lei, portare avanti un progetto – la dieta, in questo caso – con costanza e determinazione.

“Io sono di Pignola e mia madre è la maga della cucina – ha raccontato tra le Storie – Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo per la sua bontà non puoi dimenticartene così, perché serve entrare in un jeans… Quindi il giorno stesso in cui la bilancia segna 53 Kg, dopo mesi e mesi di regime, parte il primo pacco di pan di stelle, poi la sera pizza ci sta e perché no…anche una birra”. (Continua dopo la foto)









La cantante è poi entrata nel dettaglio e per far capire meglio ai suoi ammiratori di cosa sta parlando pubblica due fotografie. Il “prima” e il “dopo”. “L’anno scorso – dice ancora– nel giro di 2 mesi (ottobre novembre) sono riuscita a guadagnare 13 kg e sono passata da così a così… Questo per dirvi che in questo momento sono Bridget Jones sulla cyclette… Toccare il fondo, guardarsi da lontano, non piacersi e ricominciare”. (Continua dopo la foto)





In questi giorni Arisa ha partecipato a Risorgi Marche, l’evento destinato alla raccolta fondi per aiutare chi è stato colpito dal terremoto. E, raggiunta Arquata in serata, si è svegliata presto e, salutati i follower, ha iniziato a prepararsi. Poi, terminata la seduta di make-up, ha dato alle sue seguaci una dritta di bellezza. Avete presente i fissatori per il trucco che si trovano in profumeria e che lo rendono più resistente? (Continua dopo le foto)







Ecco: Arisa sembra aver trovato un’alternativa a questi prodotti che fissano il make up e ha deciso di condividerla in rete. Dopo il trucco, la cantante ha rivelato ai fan che avrebbe fatto una doccia e probabilmente molti le hanno chiesto come mai, visto che si era appena truccata. E lei: “Praticamente quel pochino di vapore dovuto al caldo-freddo della doccia fa sì che il trucco si fissi”. Insomma, altro che spray: secondo Arisa le donne otterrebbero lo stesso effetto con il vapore acqueo. Qualcuna ci ha già provato?

