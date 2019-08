Giovanni Ciacci ha dovuto dare un doloroso addio. Una scomparsa improvvisa che l’opinionista televisivo e ormai ex volto del programma di Rai Due Detto Fatto ha comunicato attraverso i suoi canali social, come riporta Il Giornale. Il mitico Giò Giò ha infatti pubblicato un post, corredato da una foto tenerissima, per dare l’ultimo saluto al suo amatissimo cane Aimone. Chi ha o ha avuto un animale domestico sa bene quanto sia difficile dirgli addio e per Ciacci, come per molti, questa perdita lascia un vuoto incolmabile.

"Ciao piccolo Aimone, mi mancherà tutto di te. Sono stati undici anni stupendi, spero che tu ora possa correre felice nel paradiso dei carlini…", ha scritto l'opinionista su Instagram per salutare il suo amico ed è subito stato travolto dall'affetto e il sostegno di tantissimi follower e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti uniti al suo dolore.









Tra i tanti commenti spicca quello di Antonella Clerici. La conduttrice ha vissuto la stessa sofferenza lo scorso anno, quando il suo cane labrador Oliver la lasciò. Più volte in questi mesi Antonellina ha dedicato al suo amico a quattro zampe parole d'affetto e amore per ricordare i bei momenti trascorsi insieme. Vicini a Giovanni Ciacci anche Bianca Guaccero, che è stata sua partner nell'ultima edizione di Detto Fatto, Manila Nazzaro e Costanza Caracciolo.





Aimone, il carlino di Giovanni Ciacci, era molto conosciuto negli ambienti televisivi, ricorda ancora Il Giornale. L'opinionista lo portava spesso negli studi quando era ospite di qualche trasmissione, Senza contare che il carlino era proprio di casa nel backstage di Detto Fatto ai tempi della conduzione di Caterina Balivo ma anche successivamente, quando le è subentrata la Guaccero,







Non solo Ciacci. Anche Karina Cascella, altra opinionista tv, nelle ultime ore ha annunciato un grave lutto: è morta la sua cagnolina a cui dedica una lunghissima e struggente dedica su Instagram che conclude così: “Sei andata via troppo presto amore e ti prometto che io e Ginni, Max, Salva e Ale, non ti dimenticheremo mai, mai. Sarai dentro il nostro cuore per tutta la vita. E a te bambina mia dico, sii coraggiosa”. Tanti i commenti di affetto ricevuti quelli di Taylor Mega (“Mi fa male anche se non la conoscevo, ti sono vicina Karina hai un cuore grande”) e Guendalina Canessa (“Non è vero non ci credo notizia più brutta non me la potevi dare. Sono scioccata. Piccola dolce Carol”).

