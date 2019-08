Fisico impressionante. Schiena e lato b di Federica Pellegrini senza parole

Non le basta essere una delle sportive più vincenti di sempre, una delle poche atlete che mette tutti d’accordo. No, Federica Pellegrini deve essere anche una bomba di sensualità e di bellezza. E ne troviamo traccia sul suo profilo Instagram, dove ormai vanta 1 milione di follower che impazziscono ogni volta che pubblica un nuovo scatto. Perché la bellezza della campionessa mondiale è qualcosa di unico, un mix molto particolare.

Selvaggia, forte, la sua è una sensualità che potremmo definire rock. Eppure sotto questa scorza Federica Pellegrini è delicata e accattivante. E per fortuna tra poco la vedremo anche sui nostri schermi, impegnata non in una gara ma come giudice di Italia's Got Talent. Ve lo avevamo raccontato nei giorni scorsi: torna al fianco di Joe Bastianich, visto che di talenti chi più di lei ne potrebbe capire. Che è un fenomeno in tutto. Anche di bellezza.









E proprio Federica Pellegrini ha commentato così la sua prossima avventura: "Italia's Got Talent è stata la trasmissione giusta nel momento È capitato in un anno non particolarmente impegnativo dal punto di vista sportivo e questo mi ha permesso di alternare gli allenamenti con le registrazioni. Poi volevo staccare per un po' da quello che solitamente faccio tutti i giorni. Noi sportivi finiamo inevitabilmente per entrare in contatto con la televisione, ma mi piaceva l'idea di farlo a un livello diverso". Ed è proprio la diversità a colpire di questa straordinaria atleta.





Che vince in vasca e strabilia sui social network: "Vinco con la stessa voglia e entusiasmo, ma anche facendomela sotto. Anche a 31 anni. In acqua ho fatto tutto sentendomi come volevo, 50 metri alla volta. Il tempo è incredibile, evidentemente tutto il lavoro che sto facendo con Matteo Giunta paga tanto, forse come non mai, e sono tanto contenta perché comunque è il mio ultimo Mondiale. Piango non per dispiacere, ma perché sono troppo contenta". E se ci fosse un premio per le foto di Instagram siamo sicuri vincerebbe anche quello.





E non lo diciamo solo noi, lo dicono anche i suoi fan: “Tu non sei umana, sei divina!”, “Altro che tutte queste donne rifatte e gommose…”, “Sei uno spettacolo di sensualità!”, “Sei l’orgoglio di tutte noi!”. Uomini e donne tutti d’accordo: Federica Pellegrini è campionessa anche di fascino.

