“Così ci fai rischiare”. Il buongiorno di Eleonora Pedron è bollente

Continua ad impazzare su tutti i siti di informazione la bella Eleonora Pedron. E lo fa non solo per le notizie di gossip (di cui vi avevamo dato conto e di cui torneremo a parlare più avanti nel corso dell’articolo). Lo fa soprattutto con delle foto bellissime che pubblica quasi giornalmente sul suo profilo Instagram, mettendo in risalto tutta la sua bellezza, i suoi colori e la sua sensualità. Se non ci credete vi basta scendere in questa pagina.

Classe 1982, l’ultimo scatto è della sua colazione a Positano. Di questa foto ci piace tutto: il vestito, la scollatura, il sorriso, il panorama, le curve che vengono esaltate. Così l’ex Miss Italia stende tutti: semplicità e fascino, sensualità e bellezza. E magari si sta mangiando le mani il pilota Max Biagi, che se l’è lasciata sfuggire negli ultimi anni. E con chi sta oggi la bella Eleonora? Ve lo diciamo tra pochissimo, ma la cosa è segretissima. Continua a leggere dopo la foto.









E sull’ultima foto abbiamo provato a concentrarci non solo sulle curve di Eleonora Pedron, ma anche sulla didascalia. La foto la vede infatti con una tazzina di caffè in mano e allora ecco un piccolo inno alla bevanda più amata dagli italiani: “Perchè, quella, poi, è la cosa piu difficile: indovinare il punto giusto di cottura, il colore… A manto di monaco… Color manto di monaco. é una grande soddisfazione ed evito pure di prendermi collera, perchè se, per una dannata combinazione, per una mossa sbagliata, sapete… ve scappa ‘a mano o’ piezz’ ‘e coppa, s’aunisce a chello ‘e sotto, se mmesca posa e ccafè… insomma, viene una zoza … siccome l’ho fatto con le mie mani e nun m’ ‘a pozzo piglia’ cu nisciuno, mi convinco che è buono e me lo bevo lo stesso!”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma è anche l’estate del gossip per Eleonora Pedron, che avrebbe ritrovato l’amore. Stando a quanto si legge sul settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, la ex di Max Biaggi starebbe frequentando in maniera top secret l’attre Fabio Troiano, da poco tornato single: “I due – si legge nella rubrica – non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili. E inoltre Troiano ha lasciato da poco la fidanzata storica Anny, dopo sei anni di relazione”. Continua a leggere dopo la foto.





Ed è subito esplosione di commenti sotto la foto: “Apice di bellezza”, “Che cartolina bellissima!”, “Niente da aggiungere, sei perfetta!”, “Io non aggiungo commento, perché non saprei più cosa dire”. E anche noi, non ci resta che usare i numeri: la foto ha superato i 7 mila like!

