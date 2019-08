“E chi l’avrebbe detto…”. Mia Ceran, la giornalista in versione sexy: le foto in costume

Basta con queste top model, influencer o cantanti in versione hot. Oggi vi vogliamo parlare di Mia Ceran, un volto bellissimo e apprezzatissimo della nostra televisione, competente e preparata e, stando alle ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, anche incredibilmente sexy. Eppure stiamo parlando di una giornalista e siamo abituati a vederla sempre in abiti di rappresentanza, quasi istituzionali, e non eravamo preparati a questi costumi roventi.

Mia ha trentadue anni e conduce il programma sportivo di Rai Due “Quelli che il calcio”. Sempre elegante e impeccabile, eccola che si spoglia in questi scatti pubblicati sui social. in cui però riesce a non perdere la sua sobrietà e la sua compostezza: niente pose spinte, niente trash o scatti eccessivamente Osè. La Ceran riesce a risultare incredibilmente sensuale anche con pochi gesti. Non ci credete? Scorrete questa pagina per avere un assaggio. Continua a leggere dopo la foto.









Classe 1986, Mia Ceran è nata a Treviri, in Germania, da un padre dentista tedesco e una madre giornalista slava. Ce l’aveva nel sangue, insomma, questa professione, e dopo un’infanzia negli Stati Uniti, eccola a Roma a seguire un corso in Business Administration presso la John Cabot University di Roma. Ha lavorato per la Cnn e poi per Mediaset, collaborando a Matrix e Studio Aperto. Poi ecco nel 2007 la chiamata di La7 e infine la Rai, prima sul terzo canale con Agorà, poi sul primo per Unomattina Estate. Oggi è un volto amatissimo invece del secondo canale. Continua a leggere dopo la foto.





“La prima conduzione, la prima volta da padrona di casa, ho capito che la tv è fatta di pause, silenzi, ritmo in una dinamica quasi artigianale. Vista da fuori la conduzione deve essere un lavoro a togliere e non deve sembrare che tu stia facendo fatica”. Così ha raccontato Mia Ceran, che ringrazia soprattutto la Gialappas Band: “Mi hanno corteggiato e la decisione è stata abbastanza rapida. Pensavano potesse funzionare una persona seria che venisse da un altro mondo. E chi ero io per potere dire di no a quei miti?”. Continua a leggere dopo la foto.





E dopo il lato comico ecco il suo lato rovente, sexy, sensuale. E sotto la foto di Mia Ceran si scatenano i fan: “Sei una bellissima donna, molto affascinante e molto elegante. Anche in costume”, “E come si fa a commentare questa foto?”, “Sei un essere prezioso”. Futuro da top model per la bella giornalista?

