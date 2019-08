Costanza Caracciolo, la foto con la figlia solleva polemiche. E lei si infuria

Tempo di vacanze anche per Costanza Caracciolo. La ex velina, dopo aver fatto tappa a San Benedetto del Tronto, è volata a Formentera con un’amica e la figlia Stella. Christian Vieri, però, ancora non è con loro: dovrebbe raggiungerle a breve anche se per il momento ha avuto un problema. Un volo cancellato, infatti, gli ha impedito di raggiungere le donne della sua vita. E mentre aspetta che Vieri la raggiunga, Costanza è finita nella bufera. La Caracciolo è stata presa di mira dai follower dopo aver postato una foto che la ritrae al mare con la piccola Stella in braccio.

Uno scatto dolcissimo nel quale tiene in braccio la bambina. Indossa un abitino bianco e cammina felice in riva al mare con la piccola stretta a sé. L’immagine ha commosso tutti, tant’è che è stata ripostata dal profilo di Verissimo. Ma qualcuno ha fatto un commento che non doveva fare. E ha fatto arrabbiare parecchio la bella Costanza. Ma perché certe persone sentono la necessità di mettere bocca nella vita altrui? Continua a leggere dopo la foto









Quando Costy ha pubblicato lo scatto, tutti sono rimasti senza parole: lei è una donna bellissima, una mamma amorevole e quella foto racchiude l’essenza del tutto. Ma qualcuno ha avuto da ridire e ha commentato in questo modo: “Ah finalmente ti sei ricordata di fare la mamma!”. Ma che diavolo di commento è? Ma che ne sanno i follower di Instagram se una fa la mamma o meno? E poi, scusate, ma non sono affari suoi e di Vieri? Ecco. Ma Costanza ha replicato subito. Continua a leggere dopo la foto





“Oggi vinci tu il primato del c******e di turno! Bravo!!”, ha infatti replicato Costanza Caracciolo. In tante l’hanno appoggiata e hanno mostrato la loro solidarietà alla bella Cocò. Il consiglio generale è di non dare troppa importanza a certi soggetti che non sanno quello che dicono. In effetti hanno perfettamente ragione. Il 12 Luglio, Bobo Vieri ha compiuto gli anni e sua moglie gli ha dedicato un dolcissimo messaggio su social. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram •Happy Sunday•🌞💘 #mysun #formentera #summer #stellina Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 4 Ago 2019 alle ore 3:06 PDT

“Volevo dirti pubblicamente quanto sono orgogliosa della persona che sei. Regali gioia e sorrisi quotidianamente, e poi diciamolo pure, quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile. […] Sei un esempio Chris, per tutti, e mi dispiace che non tutti possono avere la fortuna di conoscere davvero l’uomo che sei, ma, una cosa è certa, tua figlia sarà molto orgogliosa del padre che ha, per quello che hai fatto, che fai e che sono sicura farai ancora”.

Costanza Caracciolo, fisico al top al mare ma qualcosa non torna