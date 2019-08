“Più bella di Marilyn Monroe!”. Justine Mattera, la foto senza veli

Precisamente cinquantasette anni fa, il 5 agosto del 1962, moriva un’icona di bellezza senza tempo: Marylin Monroe. La sex symbol per antonomasia, la donna che è diventata culto per migliaia di uomini in tutto il mondo. E allora le nostre star si stanno prodigando in queste ore per renderle omaggio, così come Justine Mattera che “copia” una sua posa e si scatta una foto incredibilmente bollente: è infatti completamente nuda.

Justine, infatti, esordì nel piccolo schermo come sosia della grande diva. Erano ormai trenta anni fa, quando questa ragazza dall’accento americano fece breccia nel cuore degli italiani. Tra tutti Paolo Limiti, che la portò nel programma Ci vediamo in tv e poi decise di sposarla nel 2000. La storia alla fine andò male, terminò dopo soli due anni. Ma la bellezza della Mattera continua ad essere qualcosa di incredibile, unica e senza tempo. Continua a leggere dopo la foto.









Il segreto di Justine Mattera? Lo ha rivelato lei stessa: è il triathlon. “Lo so, qua la posizione non è perfetta – ha scritto come didascalia ad una foto – ma con i miei infortuni vari, il mio stretching è diventato parecchio personalizzato. Sia prima che dopo qualsiasi sport bisogna fare stretching o un riscaldamento specifico -meglio se direttamente consigliato da uno qualificato. Per me, quest’estate sportivamente parlando non è stato facile (due infortuni pesanti) ma non è finita ancora. Mai poi mai ho pensato di smettere o di rassegnarmi”. Continua a leggere dopo la foto.





“Ho aggiustato il tiro, come nella foto. Corro almeno 3 volte a settimana perché per me la corsa è felicità”. E così Justine Mattera pubblica foto sempre più roventi: che stia facendo un po’ di corsa o che sia a bordo vasca, che sia in divisa da sport o con un abito rovente. Chiaramente è una bomba anche se addosso non ha nulla come in questa foto che ricalca le forme e la posa di Marilyn Monroe. Con qualcuno che le scrive: “Per me sei più bella te”. Continua a leggere dopo la foto.







“Homage The Last Sitting. (In onore dell’icona che era)”. Questa la didascalia della foto, con un vero e proprio boom di commenti: “Sei bellissima Justine e lo direbbe anche Marilyn. Ne sono certa”, “Impressionante”, “Sei una meraviglia”, “Te sei più bella e vera”. Justine Mattera, a 48 anni, continua a stendere tutti.

