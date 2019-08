Francesca Fioretti, il ricordo di Davide Astori è da brividi

È passato quasi un anno e mezzo dalla morte del calciatore Davide Astori venuto a mancare nella notte del 4 marzo 2018 a seguito di un arresto cardiaco. Il calciatore era a Udine in ritiro con la squadra e la sua morte improvvisa e inaspettata ha lasciato tutta l’Italia a bocca aperta. Dolore, strazio, cordoglio. Astori ha lasciato la moglie Francesca Fioretti, ex gieffina, e una figlia, Vittoria, nata nel 2016. La Fioretti si sta riprendendo a fatica da quello choc. Ma ha rialzato la testa, per la figlia. Una bimba di 3 anni che ha bisogno della sua mamma e della sua gioia.

Quando accadono certe tragedie è difficile guardare avanti ma la Fioretti deve farlo. Con coraggio ha ingoiato il dolore, quel dolore che non la abbandona mai. Un dolore tremendo con il quale deve fare i conti in silenzio, per non far pesare troppo alla sua bimba quella tragedia immane che le ha colpite a tradimento. Il 4 agosto Francesca Fioretti ha postato su Instagram una foto in ricordo di Davide. Lo scatto la ritrae insieme alla figlia mentre insieme guardano l'orizzonte. Dolcezza. Ma anche solitudine.









"4 agosto 2019. Con te, per te, in te. Sempre" ha scritto nella didascalia della foto in bianco e nero con Vittoria. Un'immagine che racchiude tanto, anche quel dolore che Francesca cerca di camuffare. "Ogni giorno penso che accanto a me Davide non ci sarà più. Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. È stato un anno straziante, difficile e impegnativo. Non credevo di essere così forte" ha dichiarato la Fioretti qualche mese fa in un'intervista a Vanity Fair.





E ha aggiunto: "Il destino mi ha rapinato. Con un furto mi ha rubato all'improvviso tutto quel che avevo. Sono diventata una donna che affronta sfide che non pensava di riuscire a superare". Quella morte inattesa è stata per Francesca Fioretti un vero trauma:"All'inizio avevo paura di tutto. Per molti mesi non ho acceso la tv né ho dormito nella nostra stanza. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall'idea di volerle meno bene. Mi ha aiutato una psicologa infantile".







Uno degli ultimi messaggi in cui aveva ricordato Davide su Instagram risale al 29 aprile, quando la Fioretti, condividendo uno scatto con sua figlia Vittoria, ha scritto sui social: “… e poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre”. 7 mesi dopo la morte di Davide, invece, Francesca lo aveva ricordato con una poesia di Alda Merini: “Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore”.

