“Ma sei vera?”. Nicole Mazzocato di UeD provoca tutti: la posa a bordo piscina è bollente

Ci eravamo persi la bellezza di Nicole Mazzocato in questo turbine di foto sensuali su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, modella e attrice sta deliziando i fan con delle foto incredibili. Qua sotto ve ne offriamo un piccolo assaggio, ma mangiatene con moderazione. Seno esplosivo, curve da capogiro, bikini perfetti e costumi roventi. Insomma il meglio del meglio che possiate mai trovare. Soprattutto l’ultimo post.

La didascalia è: “Quando ti fai scivolare le cose addosso!” e la bella Nicole Mazzocato è seduta a bordo piscina. Subito impazzano i commenti: “Troppo bella, ma sei vera?”, “Bellissima!”, “Stupenda!”. Ma cos’è che le deve scivolare addosso? Rimpianti, cattivi pensieri, tristezze? Di certo non intrighi amorosi perché, come vi diremo più sotto, lei è felicemente innamorata. Insomma ci lascia con il dubbio e ci lascia solo con le foto. E non ci lamentiamo di certo. Continua a leggere dopo la foto.









E a cuore come è messa la bella Nicole Mazzocato? Fabio Colloricchio, conosciuto proprio a Uomini e Donne, è solo un ricordo. Oggi per lei c’è il bel Thomas Teffah. E sentite cosa le scriveva qualche tempo fa: “Ho pubblicato poche cose riguardo alla mia nuova storia d’amore… Ho imparato che più una cosa diventa pubblica più non è più tua. Sapete che non sono una persona gelosa o per lo meno che non lo è stata fino ad ora! Non siamo una coppia a cui piace fotografarsi molto, più che altro perché viviamo intensamente tutto ciò che facciamo!”. Continua a leggere dopo la foto.





“Ho sempre cercato una persona che per me potesse essere stimolante – ha scritto Nicole Mazzocato -Ho sempre cercato un uomo che mi amasse per ciò che sono e non per chi sono per gli altri… Cercavo un uomo d’altri tempi, con pazienza, educazione e una propensione speciale verso la donna.. Cercavo una persona che vivesse su un mondo parallelo come il mio, quando le cose non vanno al meglio, vedendo sempre positivo nonostante tutto.. Ho trovato una persona che mi supporta, che c’è sempre ed è in grado di trovare una soluzione assieme a me”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Quando ti fai scivolare le cose di dosso.. 🤣👩🏼 Un post condiviso da Nicole M (@nicolemazzocato) in data: 1 Ago 2019 alle ore 12:23 PDT

E il pensiero della bella Nicole Mazzocato finisce così: “perché sei stato così lontano da me?”. Insomma, i due sono veramente innamorati. Per lo meno lei. E non abbiamo dubbi di come sia riuscita a conquistarlo: con questa bellezza e queste curve, resisterle è veramente impossibile.

