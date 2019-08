Facebook down! Ma anche Instagram e WhatsApp non funzionano

Non è una domenica tranquilla per tutti gli utenti di Facebook e Instagram: negli Stati Uniti e in Gran Bretagna , ma a macchia di Leoprado anche in tutta Europa, al momento sono gli utenti fuori dai social network. Il down che ha colpito le due piattaforme social si sarebbe manifestato in Italia in una forma un po’ più lieve, ma pian piano sta peggiornado. Su Twitter gli hashtag #Instagramdown e #Facebookdown sono diventati immediatamente di tendenza.

Sul sito DownDetector, che monitora il funzionamento dei maggiori servizi online, le prime segnalazioni sarebbero arrivate poco prima delle 16 e, sempre per quanto riguarda l'Italia, nel 73% dei casi con Instagram si sarebbero verificati problemi riguardo il login. Su Facebook invece nel 64% dei casi si sarebbero riscontrate difficolta' nell'accedere alla piattaforma, il 25% delle segnalazioni invece denunciano un total blackout del social network.









Dunque, la popolare app di mobile photography non funziona, mentre il social network riporta gravi problemi di connessione ai server che impediscono agli utenti di collegarsi e condividere nuovi contenuti. Numerosi i report online che sottolineano il malfunzionamento della piattaforma che fa capo appunto a Zuckerberg. Per il momento i problemi non riguardano in maniera importante l'Italia, dove si registra qualche segnalazione.





"Non mi fa pubblicare nulla e non riesco ad eseguire il login", "ogni volta che metto like ad un post non compare. Stessa cosa per i commenti", "non mi fa rispondere ai commenti, non riesco a vedere la bacheca", "non riesco a pubblicare storie e nuovi contenuti, perché Instagram è sempre down?". Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che stanno circolando sul web. Da qualche minuto comincia a circolare qualche lamentela in Italia.







"Ma sbaglio o abbiamo un bel #instagramdown a inizio ferie?", ha scritto un utente su Twitter. Per il momento nessun commento da parte di Instagram e Facebook riguardo i problemi emersi in queste ore. La speranza degli utenti è che riescano a risolverli quanto prima per tornare ad usare le loro app preferite e a condividere contenuti con amici e parenti. Il disappunto però serpeggia sugli altri social… Ma la cosa non dovrebbe durare molto.

