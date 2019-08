Cantante bravissima ma ora anche attrice e, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, anche sex symbol. Stiamo parlando di Emma Marrone, che non ci pentiamo di definire artista a trecentosessanta gradi. Sono passati anni ormai dal successo nel talent show Amici (aveva infatti solo diciotto anni) e ora la sua è carriera di grandissimo successo, con tantissimi fan e seguaci in giro per tutta Italia. Che la seguono non solo per le canzoni.

Le foto che pubblica sui social Emma, infatti, sono letteralmente inondate di commenti, mi piaci e parole al miele. La bella cantante è infatti una bomba di sensualità e le sue curve non passano inosservate. A tal punto che molti fan le hanno affibbiato un cognome abbastanza sexy: “Google”. E subito scatta la curiosità tra molti: “Ma perché la chiamate così?” chiedono gli utenti un po’ meno smaliziati. Ebbene, il nesso è da ricercare nel suo aspetto fisico. Continua a leggere dopo la foto.









Aldilà di questo, negli ultimi giorni vi avevamo raccontato di come Emma stesse tramando qualcosa, con una foto abbastanza emblematica su Instagram e la didascalia che recitava: “Eccomi qui. Pronta per iniziare questa nuova avventura Quello che farò ad iniziare da oggi resterà per sempre e questa responsabilità emotiva mi fa sorridere. Mi fa sentire viva. Grazie vita. Grazie Musica. Vi bacio forte”. Di cosa si tratta? Molto probabilmente del nuovo album che sarà pieno di grandissimi successi. Ma non è ancora certo e dobbiamo solo aspettare. Continua a leggere dopo la foto.





Emma ha appena concluso le riprese di un film. Ebbene sì, la bella cantante sarà anche attrice in “I Migliori Anni” che uscirà nelle sale italiane a febbraio 2020. La regia è di Gabriele Muccino e insieme a Emma ci saranno Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzoti. “Ho il pallino della curiosità e di ciò che accade fuori dalla finestra – dichiara apertamente Muccino – Emma mi ha incuriosito e così l’ho chiamata per un provino: ha un grande talento e buca lo schermo”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Esco a fare un giro e torno. Forse. #californication Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Ago 2019 alle ore 10:50 PDT

Ma torniamo un attimo a queste foto sensuali e a quel sexy soprannome dato ad Emma. Insomma, perché la chiamano Google? Il motivo è che nelle ultime foto pubblicate la cantante mostrava un décolleté veramente prosperoso, con i suoi due seni che andavano a formare una doppia “o” proprio come nel marchio del motore di ricerca di Internet. Insomma, se ne pensano davvero mille pur di lasciarle un commento!

“Sei un angelo!”. Matilde Brandi continua a stupire a 50 anni: fisico hot e décolleté da favola