“Sei un angelo!”. Matilde Brandi continua a stupire a 50 anni: fisico hot e décolleté da favola

Ve la ricordate Matilde Brandi? Come dimenticarsi questo fisico da urlo, queste gambe così vertiginose. In effetti la domanda non era giusta. Forse sarebbe stato più opportuno dire: “Ma quanti anni ha Matilde Brandi?”, visto che a guardare le foto proprio non si capisce. Fisico sempre asciutto, curve pazzesche, sensualità a pallettoni, poi ci si mettono pure quel taglio di capelli, quel sorriso e quegli occhi penetranti a rovinare il tutto.

Eppure il tempo passa: la showgirl e ballerina ha ormai cinquanta anni, ma sembra veramente non passargli un attimo. Saranno gli allenamenti, saranno i sacrifici, saranno i passi di danza che ormai fa da quando aveva cinque anni, ma il suo stato di forma è veramente incredibile. Anche se alle spalle ha due figli, due splendide gemelle, la Brandi continua a stupire tutti e fa perdere la testa a tutti i suoi followers sul profilo Instagram. Continua a leggere dopo la foto.









Gli elementi per una foto da capogiro ci sono tutti: curve hot, fisico perfetto, lineamenti unici, portamento signorile, sguardo accattivante. Insomma Matilde Brandi continua ad essere una vera bomba sexy. Allora ci siamo fatti ingolosire e siamo andati a studiare tutto il suo profilo social, rimanendo letteralmente senza parole davanti ai suoi post. Perché che indossi un bikini o un costume intero, un vestito lungo o un abito da danza, la showgirl romana mantiene sempre la sua carica da sex symbol, riuscendo a risultare sempre bellissima. Continua a leggere dopo la foto.





E anche i suoi seguaci sembrano apprezzare: “Non smetterò mai di dirti che sei l’angelo biondo che vorrei al mio fianco, sei bellissima”, “Wow! 110 e lode! Complimenti!”, “Che bella schiena sexy”, “Maty, schiena da urlo”, “Una scollatura da brividi… per noi”, “Deliziosa”, “Che donna, raga”, “Se ti sposti vediamo il quadro… Sempre in mezzo”, “Hai un telaio da Formula 1”. Commenti da tutte le parti d’Italia, uomini e donne, grandi e piccoli. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un giorno da principessa Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 3 Ago 2019 alle ore 3:04 PDT





E intanto arriva una notizia dritta dritta da Mediaset. Matilde Brandi è stata selezionata da Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a lei ci saranno Fernanda Lessa, Scialpi, Claudia Galanti e tanti altri ancora. Dopo Tale e quale show, sappiamo dove vedere la sua bellezza!

