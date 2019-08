“Ti stai invecchiando!”. Alessia Marcuzzi, la foto senza veli non piace ai fan: “Così è troppo”

C’è ancora Alessia Marcuzzi a rendere roventi i nostri pomeriggi estivi. E stavolta non usa nessun bikini, nessun costume, nessun abito succinto o aderente, scollato o attillato. A voler essere onesti e obiettivi, non usa proprio niente! È proprio così infatti: la bella conduttrice Mediaset è avvolta in un morbido, bianco, candido lenzuolo. Che la copre, sì, ma che lascia capire come sotto non abbia niente e che sia assolutamente nuda.

Saranno poi le sue curve, i suoi capelli spettinati, quel fascino che da sempre la showgirl ha, ma questa foto è veramente qualcosa di incredibile. E i followers come sempre si sono scatenati. Chi tessendo gli elogi, facendo i complimenti e chiedendo di spostare la coperta (sì, c’è chi le ha scritto anche questo). E poi ovviamente criticando, che sembra esser diventato il nuovo sport nazionale. Insomma non va bene proprio niente. Continua a leggere dopo la foto.









Alessia Marcuzzi era stata additata già per quanto riguarda il suo prossimo programma. La seconda edizione di Temptation Island Vip che dovrebbe partire il prossimo 17 settembre e di cui la bella Alessia si era detta: “Prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa nuova avventura, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare”. Ma subito sono partite le polemiche anche qui. Continua a leggere dopo la foto.





Subito è stata attaccata: “Bisogna essere dei kamikaze per darlo alla Marcuzzi dopo le ca**te che ha fatto all’Isola. Complimenti alla Mennoia & c” scrive qualcuno, mentre un altro rincara la dose: “Se gestirà le storie come ha gestito quella di Riccardo Fogli stiamo a posto. Ha stufato, ormai ha fatto il suo tempo, sta solo rovinando programmi su programmi imponendo la sua presenza”. Insomma come fai sbagli, cara la nostra Alessia. Continua a leggere dopo la foto.





Per fortuna però che non arrivano solo insulti. Anzi, sotto la foto senza veli ecco i classici: “Che te farei!”, “Sei una gran f**a”, “Spogliati e vediamo cosa hai sotto”, “Il tempo per te si è fermato”. E poi anche: “Mi era simpatica ma sta davvero esagerando”, “Non sai più come mostrarti, ma un po’ di riservatezza? Vabbè che ti pagano, ma il fanatismo è al massimo. Menefreghismo ad oltranza”.

