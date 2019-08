L’estate di Aurora Ramazzotti continua a Mykonos. La figlia primogenita di Eros e Michelle Hunziker è volata in Grecia insieme al fidanzato, Goffredo Cerza, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza con le amiche Sara Daniele e Paola Di Benedetto tra Capri e Ischia. Mare, spiaggia, divertimento, ma naturalmente Aury pensa anche ai suoi follower di Instagram e li tiene aggiornati di continuo con foto e video. Negli ultimi giorni ha anche chiesto loro consigli sull’attrezzatura da portare in spiaggia libera.

“Oggi io e il King abbiamo deciso di andare su una spiaggia libera e abbiamo bisogno di sapere qual è l’attrezzatura ‘must have’ quando si va”, ha spiegato lei. “Abbiamo gli asciugamani, la crema solare, delle casse perché ovviamente vogliamo disturbare la quiete altrui ascoltando della musica ad altissimo volume. Poi dovremmo comprare un ombrellone: che altro ci manca?”. (Continua dopo la foto)









La coppia ha quindi acquistato 2 ombrelloni, ma non i classici racchettoni: “Goffredo mi ha detto che non sa giocare, quindi sono inutili”, ha detto ancora su Instagram la 22enne. Arrivati in spiaggia Goffredo ha pensato a piantare nella sabbia gli ombrelloni: “Questa è una tecnica che ho imparato a Ostia beach”, ha scherzato. E Aurora: “Beh, direi che ci siamo. Il nostro telo steso è bellissimo, da qui è tutto”. (Continua dopo la foto)





Sbirciando il profilo Instagram di Aurora Ramazzotti ci si accorge subito che non mancano certo foto in bikini. Un bikini da 10 e lode, non c’è dubbio: questa estate la 22enne sfoggia un fisico al top, frutto di tanto allenamento durante gli scorsi mesi e, a guardar bene lo scatto con Michelle, Aury non ha davvero nulla a che invidiare alla perfezione della famosa e sempre bellissima mamma. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram @kingcerz Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 31 Lug 2019 alle ore 8:28 PDT



I complimenti sotto alle foto di Aury in costume non mancano, ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato: qualche follower non può fare a meno di farle notare che il suo pallore è poco consono ai mesi estivi, soprattutto perché l’abbronzatura valorizzerebbe ancora di più il suo bikini. Ma lei ha spiegato che sulla tintarella non può farci niente: “Io il sole lo prendo – chiarisce nelle Stories, rispondendo ai fan – Credetemi che per i miei standard sono anche abbronzata. Purtroppo la mia pelle è repellente. Io prendo il solo ore e ore ma niente”.

Barbara D’Urso, 62 anni, immortalata ‘così’ al mare: “Lascia a bocca aperta”