“Dopo di te nessuna Miss”. Cristina Chiabotto in costume è la perfezione

Ci mancava Cristina Chiabotto all’appello delle stelle del nostro spettacolo che hanno pubblicato scatti roventi e sexy in questa estate 2019. La Miss Italia 2004 dimostra di avere un fisico ancora in splendida forma nonostante sia una classe 1986 e siano passati quindici anni da quando fu incoronata come più bella d’Italia. 15 mila mi piace sotto la foto in costume rosa che la bella attrice di Moncalieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Dove oltre 550 mila followers vanno ogni volta in tilt per colpa delle sue curve incredibili. La bionda la vediamo da marzo 2018 in onda su Canale 5 con I menù di Giallo Zafferano ma è stata anche volto di JuveTV, il canale telematico della squadra bianconera di cui è tifosissima, dopo aver condotto tantissimi appuntamenti importanti dalle Partite del Cuore a Controcampo, passando per Le Iene, Zecchino d’Oro e Festivalbar. Continua a leggere dopo la foto.









Guardando alla sua vita privata, Cristina Chiabotto dal 2005 al 2017 è stata legata con l’attore Fabio Fulco, conosciuto durante la trasmissione Ballando con le stelle. La loro rottura è stata molto forte: “È così, purtroppo è successo. Non c’è stato un motivo scatenante. Ci siamo dati tanto l’uno con l’altro fino a esaurirci. Se credo che l’amore sia finito? Sì, penso di sì. Ora non posso sapere cosa sarà in futuro. Ho sentito alcune cose che ha detto e mi hanno ferito”. Queste le parole in un’intervista che siamo andati a ripescare nel web. Continua a leggere dopo la foto.





“Non è mai facile quando due persone si lasciano. Si soffre da entrambe le parti, è complicato sia per chi è lasciato sia per chi lascia. Il processo è diverso ma provoca sempre dolore. Per me lui resta intoccabile”. Oggi il presente sentimentale di Cristina Chiabotto si chiama Marco Roscio, un manager molto lontano dai riflettori del gossip e dal mondo della televisione, con cui si sposerà il prossimo settembre. Si volta pagina, insomma. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram Summer mood 🌸 @grandhotelpoltuquatu Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 31 Lug 2019 alle ore 10:11 PDT





Visualizza questo post su Instagram Io volo con Te @mrouge7 ❤️ Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 30 Lug 2019 alle ore 10:08 PDT

Intanto Cristina Chiabotto si gode gli ultimi giorni di vacanza. Deliziando i fan con questi scatti. “Sei meravigliosamente stupenda e affascinante, complimenti”, “Squisita dolcezza”, “Sempre bella e fascinosa”, “Caspita che meraviglia, Bellezza superior”, “Che eleganza”, “La classe eccelsa”, “Bellezza devastante”. Beato Marco Roscio, ci verrebbe da dire.

