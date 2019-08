Anna Tatangelo è una delle vip più attive su Instagram. E bollenti: sono settimane che delizia i suoi tantissimi follower (su Instagram ne conta quasi un milione e mezzo) con scatti che fanno alzare la temperatura. La cantante di Sora è in forma super e le foto che posta – con una certa frequenza, a dirla tutta –ne sono la prova: fisico al top e curve da urlo incantano praticamente ogni giorno i suoi tanti ammiratori.

E, non ci sarebbe nemmeno bisogno di aggiungerlo, sotto a ogni sua foto si scatena il delirio, con migliaia di cuoricini e messaggi estasiati. Lady Tata ha passato giorni felici e di relax a Mykonos insieme ad Andrea. È con lui, il figlio avuto dal compagno Gigi D’Alessio che sta trascorrendo le vacanze. Il cantante, infatti, non era insieme alla sua famiglia, evidentemente perché impegnato con la registrazione del suo nuovo disco. (Continua dopo la foto)









In attesa di godersi il mare con Gigi, Anna tiene sempre aggiornati i suoi follower e, dopo la bufera che si è scatenata sotto alla foto in cui bacia sulle labbra il figlio Andrea, la Tatangelo ha condiviso diversi scatti “in solitaria” in cui tutta mette in mostra tutta la sua bellezza e sensualità. Mini bikini e micro top, scollature da capogiro e posizioni sexy. (Continua dopo la foto)





Ma scatti che hanno infiammato il popolo dei social a parte, ce ne è uno che sta circolando molto nelle ultime ore. Si tratta di una foto, apparsa tra le sue Instagram Stories, in cui la Tatangelo è completamente struccata e con il décolleté prosperoso in primo piano. Beh, questa volta si sono tutti concentrati più sul suo viso acqua e sapone di Anna che sul suo lato A. (Continua dopo le foto)







È il classico selfie senza make up che in passato hanno già realizzato tante altre vip, ma così, totalmente al naturale, i fan non avevano mai visto la cantante di Sora, che è solita truccarsi molto occhi e labbra. Non un filo di mascara o di rossetto, si stenta quasi a riconoscerla. Sembra un’altra: il viso è scavato e pallido, dovuto forse anche al tipo di luce non studiata che lo illumina e le occhiaie rendono il suo sguardo molto stanco. Tanti fan sono rimasti spiazzati da questa Anna inedita.

